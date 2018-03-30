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Google припинив підтримку проекту доповненої реальності Project Tango

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Google припинив підтримку проекту доповненої реальності Project Tango
/ Фото з вільних джерел

Компанія Google припинила розробку проекту доповненої реальності Tango. Проте компанія зосередиться на розвитку платформи ARCore. Офіційно підтримка Project Tango закінчилась в березні 2018 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту в Twitter.

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Технологія доповненої реальності Tango довгий час розроблялася як експериментальний проект, однак восени 2016 року було офіційно випущено користувацьку версію. Після цього відразу кілька компаній підтримали технологію: в минулому році Lenovo випустила перший серійний Tango-смартфон, потім Qualcomm заявила, що процесор Snapdragon 820, який використовується у багатьох флагманських моделях смартфонів, отримає програмну підтримку Tango, а Asus включила підтримку технології доповненої реальності Tango в свій новий смартфон Zenfone AR.

Tango дозволяє мобільним пристроям точно відслідковувати переміщення в просторі, будувати тривимірну карту навколишнього світу в режимі реального часу, а також прив'язувати до цієї карти різні віртуальні об'єкти. Для роботи AR-технологія вимагає установки додаткових датчиків, а також використання Tango-сумісного процесора, тому переважна більшість пристроїв, які випускаються серійно, не підтримують технологію.

Пізніше в Google вирішили обійтися без додаткових датчиків і оголосили про запуск AR-платформи ARCore, яка може працювати зі звичайними смартфонами (аналогічна платформа ARKit є у Apple). Тепер представники Google офіційно заявили про те, що підтримка Tango завершилася в березні 2018 року, натомість компанія зосередиться на розробці ARCore.

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На поточний момент технологію Tango підтримують кілька десятків додатків, серед яких є як гри, так і специфічні інструменти, такі як конструктор велосипеда, примірка 3D-моделей меблів в реальному оточенні або AR-лінійка. Деякі з додатків, що використовують технологію Tango, вже доступні для завантаження в Google Play.

Теги: Техно Інтернет Ґаджети Google
Джерело: 24 Канал
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