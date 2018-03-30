Google припинив підтримку проекту доповненої реальності Project Tango

Компанія Google припинила розробку проекту доповненої реальності Tango. Проте компанія зосередиться на розвитку платформи ARCore. Офіційно підтримка Project Tango закінчилась в березні 2018 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту в Twitter.

Читайте також: У Google Play можна підхопити новий вірус

Технологія доповненої реальності Tango довгий час розроблялася як експериментальний проект, однак восени 2016 року було офіційно випущено користувацьку версію. Після цього відразу кілька компаній підтримали технологію: в минулому році Lenovo випустила перший серійний Tango-смартфон, потім Qualcomm заявила, що процесор Snapdragon 820, який використовується у багатьох флагманських моделях смартфонів, отримає програмну підтримку Tango, а Asus включила підтримку технології доповненої реальності Tango в свій новий смартфон Zenfone AR.

Tango дозволяє мобільним пристроям точно відслідковувати переміщення в просторі, будувати тривимірну карту навколишнього світу в режимі реального часу, а також прив'язувати до цієї карти різні віртуальні об'єкти. Для роботи AR-технологія вимагає установки додаткових датчиків, а також використання Tango-сумісного процесора, тому переважна більшість пристроїв, які випускаються серійно, не підтримують технологію.

We’re turning down support for Tango on March 1, 2018. Thank you to our incredible community of developers who made such progress with Tango over the last three years. We look forward to continuing the journey with you on ARCore. https://t.co/aYiSUkgyie — Tango (@projecttango) 15 грудня 2017 р.

Пізніше в Google вирішили обійтися без додаткових датчиків і оголосили про запуск AR-платформи ARCore, яка може працювати зі звичайними смартфонами (аналогічна платформа ARKit є у Apple). Тепер представники Google офіційно заявили про те, що підтримка Tango завершилася в березні 2018 року, натомість компанія зосередиться на розробці ARCore.

Читайте також: Google Maps додав українську мову

На поточний момент технологію Tango підтримують кілька десятків додатків, серед яких є як гри, так і специфічні інструменти, такі як конструктор велосипеда, примірка 3D-моделей меблів в реальному оточенні або AR-лінійка. Деякі з додатків, що використовують технологію Tango, вже доступні для завантаження в Google Play.