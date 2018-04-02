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Google припиняє роботу одного із своїх сервісів

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Google припиняє роботу одного із своїх сервісів
Google припиняє роботу одного із своїх сервісів / Фото з вільних джерел

Сервіс скорочення електронних посилань Google URL Shortener припинить свою роботу 13 квітня.

Про це компанія повідомила в своєму офіційному блозі.

Розробники Google URL Shortener пояснили своє рішення тим, що інструмент, який скорочував передачу посилань та вимірювання трафіку, застарів. Сервіс запустили ще в 2009 році і з того часу з'явилося багато інших сервісів скорочення посилань. Користувачі займаються пошуком контенту вже в інший спосіб.

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Рішення відмовитися від Google URL Shortener з’явилося через перехід на нову систему Firebase Dynamic Links, продуктом якої стануть так звані "глибокі посилання". Вони будуть працювати не тільки на рівні сайтів, але і на рівні додатків на платформах iOS та Android.

Варто зазначити, що доступ до вже скорочених посилань залишиться, але з 13 квітня користувачі не зможуть обробляти і створювати нові посилання.

Раніше "24" повідомляв, що компанія Google припинила розробку проекту доповненої реальності Tango. Проте компанія зосередиться на розвитку платформи ARCore. Офіційно підтримка Project Tango закінчилась в березні 2018 року.

Теги: Google Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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