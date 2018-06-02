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Google припиняє співпрацю з Пентагоном

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Google припиняє співпрацю з Пентагоном
Google припиняє співпрацю з Пентагоном / Фото із соцмереж

У компанії Google заявили про припинення співпраці з Міністерством оборони США і закриттям резонансного проекту, який передбачав військову співпрацю з оборонним відомством.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація, що компанія Google вела співпрацю з Пентагоном і намагалась приховати цю інформацію.

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Як інформує BBC, тепер стало відомо, що інтернет-гігант не буде продовжувати контракт з Міноборони США і закриє проект з військової.

Таке рішення було зумовлене різким невдоволенням співробітників Google, які не захотіли брати участь в проекті з розробки штучного інтелекту, який може бути використаний у військових цілях.

Тисячі працівників підписали петицію проти так званого Project Maven, який використовує штучний інтелект під час аналізу відеозаписів для подальшого коригування цілей ударів безпілотників.

Деякі співробітники взагалі написали заяви про звільнення. Зі сторони Google наразі офіційних коментарів цієї ситуації не було.

У відкритому листі працівників йшлося, що причетність компанії до проекту, який має на меті використання штучного інтелекту для розпізнавання людей і об'єктів на відео, ставить під питання довіру користувачів.

Контракт, розмір якого оцінюють у 10 мільйонів доларів, закінчився у березні 2018 і, за даними джерел, він не буде продовжений.

Теги: Інтернет Техно Інформаційні технології Google Пентагон Новини США
Джерело: 24 Канал
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