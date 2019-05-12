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      Google присвятив свій дудл Дню матері

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      День матері 2019
      День матері 2019 / Фото з відкритих джерел

      Компанія Google створила дудл на честь Дня матері, який цього року в Україні відзначають 12 травня.

      Хоча у багатьох країнах світу цей день святкують у різні дні травня – в Україні це друга неділю травня. Разом з Україною День матері відзначається також в США, Бахрейні, Гонконгу, Індії, Малайзії, Мексиці, Нікарагуа, ОАЕ, Омані, Пакистані, Катарі, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Австралії – загалом у 85 країнах світу.

      Читайте також: День матері: привітання для найдорожчих

      Компанія Google також вирішила нагадати про цей день, тому у своєму пошуковику створила милий анімований дудл, який відображатиметься на головній сторінці Google пошуку протягом доби.


      Дудл до Дня матері 2019

      Також у компанії підготували особливий сюрприз – зворушливе відео "тим, кому дісталася найважливіша роль у житті":

      Його присвятили усім батькам, оскільки сьогодні у деяких країнах світу відзначається загальний День батьків. До речі, вони побачать той самий дудл, що й ті, хто сьогодні святкує День матері.


      Разом з Україною сьогодні День матері відзначають у 85 країнах світу

      Історія свята

      Заснований День матері був у США. Вперше ідея цього свята прозвучала з вуст відомої американської пацифістки Джулії Уорд Хоув у 1872 році. За її версією, День матері – день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі, однак така концепція не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.

      Уже в 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою, яка передчасно померла. У підсумку після численних листів до державних установ, законодавчих органів та видатних осіб з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів, її ініціативу в 1910 році підтримала влада штату Вірджинія, а в 1914-м і Конгрес США. Після першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословаччині.

      Історія свята в Україні

      Серед української громади День матері вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Вже через рік це свято відзначалося у Львові. Ініціатором урочистостей була редакторка тижневика "Жіноча доля" Олена Кисілевська.

      У 1929 році Спілка українок зініціювала впровадження цього свята на Тернопільщині. Через 10 років радянська влада заборонила це свято. 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері відзначається щорічно у другу неділю травня.

      Традиції Дня матері в Україні

      В Україні цього дня діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки, вироби зроблені своїми руками і присвячують матерям вірші чи пісні. Квіти, невеликі милі подарунки, листівки та побажання – все це стало атрибутами святкування Дня матері в Україні.

      Доволі часто можна побачити, як чоловік вітає з цим святом дружину, яка подарувала йому дитину. Найголовніше цього дня – це щира вдячність за життя до матері. Цього дня дарують їй свій час, увагу і турботу.

      blog_ava
      Гру Путіна в хокей зобразили в карикатурі
      сьогодні
      1597
      Теги: Новини України Google День матері
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