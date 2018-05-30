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Google розпочала поширення важливого оновлення для Chrome: які нові можливості браузера

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Оновлення Google Chrome
Оновлення Google Chrome / Фото з вільних джерел

Компанія Google розпочала поширювати оновлення Chrome 67 серед користувачів браузера. Нова версія отримає поліпшення для доповненої та віртуальної реальності, додаткові системи безпеки та поліпшену сумісність із датчиками та сенсорами на сучасних пристроях.

Про це йдеться на офіційному сайті Chrome Releases.

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Найбільшим доповненням до вже існуючого набору переваг Google Chrome стала підтримка Generic Sensors API. Завдяки цим API розробники можуть використовувати різні сенсори, на кшталт акселерометра або гіроскопа на своїх веб-сайтах або веб-додатках, за рахунок чого веб-сторінки стануть на крок ближче до нативних додатків. Звичайно, цільовою аудиторією цього нововведення є власники мобільних пристроїв, на зразок планшетів або гібридних ноутбуків, в яких часто можна знайти сенсори, які перекочували з смартфонів.

У Chrome 67 також з'явилася підтримка WebXR Device API. За допомогою цих API розробники можуть створювати VR і AR веб-додатки для мобільних пристроїв і комп'ютерів. Крім того, додали підтримку Progressive Web Apps, які тепер можуть відкриватися автоматично в Chrome на Windows і Mac. PWA будуть відображатися в окремих вікнах без вкладок, адресного рядка або використовувати кнопки браузера, симулюючи таким чином звичайну програму.

Крім того, в список змін увійшли додаткові захисні механізми проти Meltdown і Spectre, відомості про яких опублікували на початку цього року.

Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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