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Google скопіює ключові фішки Apple

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Google скопіює ключові фішки macOS
Google скопіює ключові фішки macOS / Фото з вільних джерел

Компанія Google вирішила перейняти один із цікавих підходів Apple – об’єднати всі пристрої в єдину екосистему. Авторитетний інсайдер повідомив, що американська компанія планує інтегрувати Android-смартфони із Chrome OS. Новий проект отримав назву Better Together.

Про це повідомляє Android Headlines.

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В системі інспекції коду Chromium Gerrit з'явилися коментарі, які описують нові можливості Chromebook. Міш'ал Рахман – шеф-редактор ресурсу XDA Developers – повідомляє, що пристрої на Chrome OS і Android отримають цілий ряд нових інструментів для побудови власної екосистеми.

Chrome OS і Android отримають інструменти для побудови єдиної екосистеми
Chrome OS і Android отримають інструменти для побудови єдиної екосистеми 

Для полегшення синхронізації пристроїв буде застосовуватися функція Instant Tethering – смартфон автоматично з'явиться в мережевому оточенні Chromebook, і користувачеві не доведеться вручну включати режим точки доступу. Також інсайдер прогнозує реалізацію швидкої передачі файлів між пристроями, за аналогією з AirDrop від Apple.

Друга анонсована функція називається SMS Connect і дозволяє вести SMS-листування безпосередньо з Chromebook замість використання веб-версії додатка Android Messages. Третє нововведення розширить можливості Smart Unlock, керуючи блокуванням екрана Chromebook за допомогою авторизованого Android-смартфона без введення пароля.

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Очікується, що реалізація програми Better Together почнеться вже наступного тижня, проте офіційного підтвердження від Google на цей рахунок поки не надходило.

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Теги: Інтернет Техно Google Chrome Google Apple
Джерело: 24 Канал
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