Google спростувала чутки щодо випуску найочікуванішого ґаджета

У жовтні від Google очікують грандіозну презентацію із великою кількістю нових ґаджетів. Проте один із пристроїв фанати все таки не побачать. Директор Google з розробки забезпечення для Wear OS Майлз Барра повідомив в одному із інтерв'ю, що самрт-годинників від "корпорації добра" цього року не слід чекати.

Про це йдеться на сайті Phone Arena.

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У мережі вже кілька років ходять чутки про смарт-годинники від компанії Google. Їх реліз очікувався вже цієї осені разом зі смартфонами Pixel третього покоління, але Майлз Барра заявив, що компанія поки не збирається представляти подібний ґаджет.

Я не думаю, що ми готові до випуску одних годинників для всіх. На даний момент ми зосереджені на наших партнерах,

– заявив Майлз Барра.

І хоча смарт-годинників від Google чекати в цьому році не варто, розробники з сайту XDA знайшли подробиці в коді програми Google про інший ґаджет від пошукового гіганта. Як раніше стало відомо, компанія представить разом з новими "пікселями" фірмову док-станцію бездротової зарядки Pixel Stand. При установці смартфона на зарядку пристрій по суті буде перетворюватися в розумну колонку з дисплеєм, а Google Assistant отримає спеціальний призначений для користувача інтерфейс для даного режиму.



Новий інтерфейс Google Assistant для Pixel Stand

Згідно з останніми чутками, презентація нових пристроїв Google відбудеться 9 жовтня.

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