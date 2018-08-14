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Google стежить за вами: у корпорації пояснили як і для чого це роблять

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Google стежить за вами: у корпорації пояснили як і для чого це роблять
Google стежить за вами: у корпорації пояснили як і для чого це роблять / Фото з вільних джерел

Багато сервісів корпорації Google, які працюють на Android-смартфонах, відслідковують та зберігають дії користувачів. З огляду на це видання Associated Press звинуватило пошукового гіганта в прихованому стеженні за власниками пристроїв навіть після відключення функцій стеження Android.

Про це повідомляє видання Digital Trends.

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"Історію місцезнаходжень" можна відключити в будь-який момент, після чого місця, які ви відвідуєте, не будуть відзначатися або записуватися,
– стверджує ліцензійна угода Android.

Проте журналісти Associated Press стверджують, що це не так. Вперше співробітники інформаційного агентства звернули увагу на проблему після того, як її виявив аспірант Каліфорнійського університету К. Шинкар. На підставі проведеного дослідження інформаційне агентство опублікувало власне розслідування. З'ясувалося, що Google продовжує відстежувати місце розташування користувачів навіть після того, як операційній системі заборонили це робити.

Видання заявляє, що навіть незважаючи на відключення "Історії місцезнаходження», програми від Google продовжують збирати інформацію про користувача без його дозволу. Це відбувається в тому числі при відкритті додатків-навігаторів або кожен раз, коли пристрій видає прогноз погоди.

Google визначає ваше місцезнаходження
Google визначає ваше місцезнаходження 

У відповідь на звинувачення корпорація опублікувала відповідну заяву. У ній йдеться, що Google прагне поліпшити користувальницький досвід людей різними способами, але завжди прагне дати їм можливість все налаштувати. Для повного відключення трекінгу користувачеві доведеться, крім "Історії місцезнаходжень", відключити ще й "Активність в Інтернеті" разом з "Активністю додатків". Потім варто звернути увагу на активність служб розташування на рівні конкретних програм, адже вони теж можуть бути активні. Після цього смартфон перестане збирати і зберігати дані свого власника.

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Представники компанії відзначили, що в ОС Android ці опції включені за замовчуванням. Завдяки їм вся інформація з додатків Google і браузера також зберігається в акаунті Google для зручності використання фірмових сервісів. Крім того, повне відключення таких служб істотно обмежить функціональність деяких додатків, включаючи голосового помічника Google Assistant.

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Теги: Інтернет Google Android Техно
Джерело: 24 Канал
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