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      Google створив дудл до Всесвітнього дня вчителя

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      Дудл до дня вчителя 2019
      Дудл до дня вчителя 2019 / Google

      На головній сторінці пошуковик розмістив стилізовану анімацію. День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році професійне свято працівників сфери освіти відзначають 6 жовтня.

      Святковий дудл можуть бачити жителі України, Канади, Німеччини, Ісландії, Великої Британії, Куби та інших країн.

      Актуально: Google також присвятив чудовий анімований дудл до Дня знань 2019 року

      А ось і сама анімація святкового дудла:

      Варто зазначити, що Всесвітній день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня. Однак в Україні та деяких інших країнах пострадянського простору це свято не має стійкої дати, оскільки традиційно його відзначають в першу неділю жовтня. Отже у 2019 році – це 6 жовтня.

      Вам точно буде цікаво

      Раніше пошуковик присвятив дудли до днів народження чудовиш вчених:

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Дудл Освіта Google
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