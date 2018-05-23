Google та LG представили дисплей із надвисокою роздільною здатністю

Компанії Google та LG Display на заході SID, який відбувся в Лос-Анджелесі, представили новий екран для шоломів віртуальної реальності (VR).

Про це повідомляє Road to VR.

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Новинка виконана за технологією органічних світлодіодів (OLED). Розмір екрану становить 4,3 дюйма по діагоналі, а частота оновлення досягає 120 Гц. Дисплей володіє надвисокою роздільною здатністю – 4800 × 3840 точок. Таким чином, піксельна щільність досягає 1 443 PPI (точок на дюйм). При використанні двох екранів (для лівого і правого ока) сумарна роздільна здатність сягатиме 7680 × 4800 пікселів. Це забезпечить найвищу якість зображення в VR-шоломах та інших ґаджетах для віртуальної та доповненої реальності.

Варто зазначити, що новинка дозволяє формувати поле зору по горизонталі або вертикалі до 120/96 градусів, а контрастність зображення перевищує 15 000:1.



Зразок зображення на новому дисплеї без VR оптики

Відзначається також, що панель розроблялася з урахуванням можливості застосування її в самодостатніх шоломах віртуальної реальності. Зокрема, роботу двох таких дисплеїв зможе забезпечувати мобільний процесор топового рівня. Правда, в цьому випадку частота оновлення буде нижче згаданих 120 Гц і, можливо, знизиться до 75 Гц.

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Про терміни появи перших пристроїв, оснащених новими екранами, наразі нічого не повідомляється.