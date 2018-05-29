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Google Translate "кепкує" з людей, що вірять у пласку Землю: скріншот

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Google Translate кумедно перекладає фразу
Google Translate кумедно перекладає фразу / Фото з відкритих джерел

Користувачі Google Translate помітили, що сервіс некоректно перекладає фразу "я пласковір", що означає людину, яка вірить у пласку форму планети Земля.

Це зауважив користувач під ніком Orange-Crocs.

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Так, при перекладі фрази i'm a flat earther (я пласковір) з англійської на французьку перекладач видає "я божевільний" (Je suis un fou).

Google Translate

Google Translate робить некоректний переклад

При цьому у коментарях користувачі відзначають, що при перекладі на інші мови система видає просто кумедні фрази. Так при перекладі на італійську "Я пласковір" перетворюється в "Я страва"; на арабську – "Я пласке вухо"; на азербайджанську – "Я справжній грабіжник".

До речі, якщо спробувати перекласти фразу на українську, то Google Translate пропонує варіант "я плоский заземлення", а російською система перекладає фразу "я плоский земляник".

Google Translate

Українською фраза звучить: "я плоский заземлення"

 

Теги: Інтернет Техно Google
Джерело: 24 Канал
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