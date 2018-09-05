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Google випустила масштабне оновлення до 10-річчя браузера Chrome: що зміниться

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Google випустила масштабне оновлення для браузера Chrome
Google випустила масштабне оновлення для браузера Chrome / unsplash

Браузеру Google Chrome виповнилося 10 років 2 вересня. На честь цієї події "корпорація добра" випустила масштабне оновлення, яке повністю змінить вигляд браузера на PC, Android та iOS.

Про це повідомляє Android Authority.

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Нова 69-версія Chrome виглядає наступним чином:

Google Chrome Новий дизайн Google Chrome

Однак зовнішні зміни – не єдине, чого варто очікувати від нової версії. Chrome тепер може запропонувати автоматично згенерований пароль під час реєстрації на сайтах.

Google Chrome
Google Chrome автоматично генеруватиме паролі

Крім того, тепер користувачі при введенні запиту в пошуковий рядок відразу бачать найбільш підходящий результат у спливаючому вікні з пропозиціями.

Google Chrome В Google Chrome зміниться пошук

Як оновити Google Chrome

Для того, аби оновити Google Chrome до 69 версії варто натиснути на три крапки у правому верхньому куті, після цього перейти до налаштувань. Далі слід натиснути на 3 смужки у лівому верхньому куті і перед вами відкриється бічне меню браузера. У цьому меню слід обрати розділ "Про браузер Chrome" і браузер сам почне шукати наявні оновлення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Google Інтернет Google Chrome
Джерело: 24 Канал
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