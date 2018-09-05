Google випустила масштабне оновлення до 10-річчя браузера Chrome: що зміниться

Браузеру Google Chrome виповнилося 10 років 2 вересня. На честь цієї події "корпорація добра" випустила масштабне оновлення, яке повністю змінить вигляд браузера на PC, Android та iOS.

Про це повідомляє Android Authority.

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Нова 69-версія Chrome виглядає наступним чином:

Новий дизайн Google Chrome

Однак зовнішні зміни – не єдине, чого варто очікувати від нової версії. Chrome тепер може запропонувати автоматично згенерований пароль під час реєстрації на сайтах.



Google Chrome автоматично генеруватиме паролі

Крім того, тепер користувачі при введенні запиту в пошуковий рядок відразу бачать найбільш підходящий результат у спливаючому вікні з пропозиціями.

В Google Chrome зміниться пошук

Як оновити Google Chrome

Для того, аби оновити Google Chrome до 69 версії варто натиснути на три крапки у правому верхньому куті, після цього перейти до налаштувань. Далі слід натиснути на 3 смужки у лівому верхньому куті і перед вами відкриється бічне меню браузера. У цьому меню слід обрати розділ "Про браузер Chrome" і браузер сам почне шукати наявні оновлення.

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