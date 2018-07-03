Google випустить ігрову приставку: чим новинка перевершить Xbox та PlayStation

Інсайдери опублікували інформацію, що компанія Google розробляє спеціальний ігровий сервіс, який дозволить людям з усього світу грати навіть на офісних комп'ютерах в консольні ігри з максимальними графічними налаштуваннями. Окрім того, пошуковик випустить на ринок першу ігрову приставку власного виробництва.

Про це повідомляє Kotaku.

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Експерти повідомляють, що новинка від Google відноситиметься до бюджетного сегменту, але при цьому дозволить відмовитися від використання комп’ютера, планшета або смартфона, тобто, по суті, спеціальний пристрій від «корпорації добра» можна буде підключити до телевізора та інтернету, після чого використовувати ігровий сервіс. Компанія планує запустити сервіс із великою кількістю безкоштовних ігор, що дозволить Google виграти конкуренцію у Sony та Microsoft.

В основі двох нових продуктів Google лежать хмарні обчислення. Тобто робота з графікою відбуватиметься на серверах Google, а користувачеві передаватиметься лише потік відео та звуку, але без затримок. В результаті цього в підсумку користувач отримуватиме повноцінний ігровий процес.

За даними джерела, чутки про те, що Google розробляє ігрову платформу, ходять давно. Для цих цілей компанія найняла фахівців, які працювали в Sony, Microsoft та EA.

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