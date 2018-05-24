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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Google випустив критично важливе оновлення для смартфонів Samsung

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Для смартфонів Samsung випустили критично важливе оновлення
Для смартфонів Samsung випустили критично важливе оновлення / portaltele

Південнокорейська корпорація Samsung залишається світовим лідером із продажу смартфонів. Тим не менше, попит на продукцію компанії з кожним роком падає і однією з причин таких процесів є програмне забезпечення та оновлення операційної системи.

Про це повідомляє akket.com.

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Варто зазначити, що флагмани Galaxy S8, Galaxy S8+ та Galaxy Note 8 оновили до Android 8.0 Oreo лише через 7 місяців з моменту релізу фінальної версії операційної системи від Google. Навіть нові Galaxy S9 та Galaxy S9+ працюють не на Android 8.1 Oreo, яку презентували в кінці минулого року, а лише на старішій версії операційки.

Проте сьогодні, 24 травня, профільний ресурс SamMobile повідомив, що Samsung розпочала активно працювати над травневим оновленням для системи безпеки своїх смартфонів, встановити яке на свої смартфони вже зараз можуть власники 6 моделей смартфонів.

Проте травневий патч випускається Google в перших числах місяця, але ніяк не під його кінець. Від подібних оновлень безпосередньо залежить захищеність телефонів. Простіше кажучи, південнокорейська корпорація не докладає ніяких реальних зусиль для того, щоб випускати програмне забезпечення для своїх телефонів в термін, що вона цілком може робити, особливо з урахуванням своїх ресурсів і вартості фірмової продукції.

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Травневий патч для системи безпеки Android, який має статус критично важливого, вбудований в прошивку G960FXXU1BRE5 для Galaxy S9, а також в таку для Galaxy S9 +. Крім того, встановлену останню версію вже випустили для Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy A8 (2018) і Galaxy A8 + (2018), а також для Galaxy J4 і Galaxy J1 mini.

Теги: Техно Смартфони Samsung Android Google
Джерело: 24 Канал
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