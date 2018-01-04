Google вивів у офшори майже 16 мільярдів євро у 2016 році, – Bloomberg

Компанія Google перевела 15,9 мільярдів євро (19,2 мільярда доларів США) на рахунок офшорної компанії на Бермудських Островах у 2016 році, щоб звільнити від оподаткування більшу частину свого міжнародного прибутку.

Як пише Bloomberg, Google використовує дві схеми, які неофіційно отримали назву "Подвійний ірландський" (Double Irish) та "Голландський сандвіч" (Dutch Sandwich). Їх суть полягає в тому, що компанія переводить прибуток своєї ірландської дочірньої компанії до нідерландської компанії, в якій немає працівників. Звідти гроші надходять в офшорну компанію на Бермудах, яка належить іншій зареєстрованій в Ірландії компанії.

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Сума грошей, яку Google "провела" через цю податкову схему у 2016 році, на 7 відсотків вище, ніж у минулому році, пише Bloomberg з посиланням на дані Нідерландської торгової палати.

Варто додати, що влада Ірландії змінила схему оподаткування у своїй країні, щоб компанії більше не могли так виводити свої прибутки. Однак для більшості корпорацій це правило почне діяти лише з 2020 року.