Google визнала систему оплати в київській підземці однією з найпрогресивніших в світі
На щорічній конференції розробників Google I/O, яка проходить у Каліфорнії, відзначили найпрогресивніші системи оплати метро, до списку яких потрапив і київський метрополітен.
Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.
Окрім столичного метрополітену розробники відзначили також системи оплати у підземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сіднея та Портленда
Варто зазначити, що з 8 до 10 травня у каліфорнійському місті Маунтін-В’ю відбувається щорічна конференція розробників Google. На ній презентують нові товари компанії, доповідають провідні інженери та розробники.
Джерело: 24 Канал
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