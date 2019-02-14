Google за все заплатить: в ЄС узгодили реформу авторського права в інтернеті
Представники Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту погодили положення реформи авторського права, яке діє на території Євросоюзу. Метою змін є спроба захистити авторів в епоху цифрових технологій. Google і Wikipedia вже висловили своє невдоволення деякими пунктами.
Згідно з документом, медіа, чиї матеріали неодноразово використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад, Google або Facebook, мають право на винагороду, пише DW.
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Вплинуть зміни і на YouTube. Для власників прав або творців контенту, якщо їхній контент поширюється через онлайн-портали, має передбачатися нагорода.
"Захист цифрового авторського права покладе край епосі Дикого Заходу в інтернеті. Тепер ми зможемо відповідати новій реальності і бізнес-моделям цифрового століття", – прокоментував євродепутат від німецького Християнсько-демократичного союзу Аксель Фосс.
Перш ніж зміни набудуть чинності, за них ще мають проголосувати представники усіх країн-членів ЄС та у Європарламенті.
У липні Європарламент відхилив законопроект у зв'язку з тим, що низка його положень викликала критику фахівців. Нині ж незадоволені пунктами реформи Google і Wikipedia.