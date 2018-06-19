Google запускає торговий майданчик, який "вб'є" AliExpress

19 червня корпорація Google заявила, що готує до запуску платформу нового покоління, яка стане "вбивцею" AliExpress. Для цього Google уклала договір з відомим майданчиком JD.com (це один з найбільших в Китаї рітейлерів, який продає мільйони товарів щодня).

Про це пише prostotech.com.

Як повідомляють джерела, ця домовленість передбачає, що Google має перерахувати партнерові суму з декількох десятків мільярдів доларів, тим самим ставши його основним IT-партнером.

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Це дасть змогу пошуковику запустити власну торговий майданчик AliExpress, такий собі інтернет-магазин нового покоління. Він буде продавати товари в Південно-Східній Азії, США та Європі.

Використовуючи технології Google, магазин JD.com зможе значно поліпшити свою логістику і канали поставок, що позитивно позначиться на асортименті, швидкості доставки, а відповідно прибутку. Обидві компанії мають намір використовувати новітні технології для того, щоб створити і запустити такого собі "вбивцю" AliExpress, а в перспективі і магазину Amazon.

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