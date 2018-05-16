Google змінить тарифи та можливості власного сервісу Google Drive

Компанія Google повідомила, що планує масштабне оновлення сервісу хмарного сховища даних Google Drive. Перш за все, його перейменують в Google One, який отримає низку додаткових переваг.

Про це йдеться в офіційному блозі корпорації Google.

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Протягом найближчих кількох місяців усі платні клієнтські тарифні плани Google Drive, окрім бізнес-тарифів G Suite, оновлять до Google One. Варто зазначити, що базові тарифні плани будуть такі: 100 ГБ за 1,99 долара (близько 52 гривень), 200 ГБ за 2,99 долара (близько 78 гривень), 2 ТБ за 9,99 долара (близько 262 гривні) за місяць. Також компанія вирішила відмовитися від підписки на 1 ТБ.

Одним із основних нововведень стане можливість ділитися простором в хмарному сховищі з іншими членами сім’ї, проте в групу можна включити лише до 5 людей. Окрім цього, користувачі нових тарифів отримають підтримку від спеціалістів Google, завдяки якій зможуть розібратися з продуктами корпорації та додатковими налаштуваннями. Також користувачі отримають додаткові переваги, до прикладу, знижки на послуги, кредит в Google Play і тому подібне.

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Менеджер Google One Брендон Беджер пояснив, що нові тарифи формувалися з урахуванням вимог сучасних користувачів.