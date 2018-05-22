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Google звинуватили у шпигунстві

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Google знову звинуватили у шпигунстві
Google знову звинуватили у шпигунстві / Фото з відкритих джерел

У Високий суд Англії та Уельса подали колективний позов проти Google. Компанію звинуватили в незаконному відстежуванні та збиранні персональних даних 4,4 мільйона користувачів iPhone у Великобританії.

Про це пише "Хроніка.інфо".

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Подання позову ініціював колишній директор компанії Which? Річард Ллойд. Він стверджує, що Google збирала історію відвідування сайтів через браузер Safari в період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року, а потім використовувала отриману інформацію для поділу людей на групи, після чого розсилала їм персоналізовану рекламу.

Позивач стверджує, що Google цікавили такі дані як раса, фізичне та психологічне здоров’я, політичні погляди, сексуальна орієнтація, соціальний статус, фінансовий стан, зацікавлення в покупках та місцезнаходження користувачів.

Сума компенсації за позовом складає 4,3 мільярда доларів. У випадку задоволення позову кожен потенційний постраждалий отримає 1,1 тисячу доларів.

Нагадаємо, що у 2012 році в США Google вже звинувачували у шпигунстві. Тоді компанії довелося сплатити суму в 39,5 мільйонів доларів.

Додамо, що компанія Google випустила оновлення для фірмових сервісів, яке може "зламати" смартфони на базі Android. Скарги з’явилися від користувачів мобільних пристроїв на форумі Reddit.

Теги: Техно Google
Джерело: 24 Канал
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