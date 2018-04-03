GoPro представила свою найдешевшу екшн-камеру

Компанія GoPro представила свою найдоступнішу екшн-камеру. Новинка має назву Hero. Її вартість складає близько 200 доларів (5300 гривень).

Про це пише keddr.com.

Як заявили в компанії, новинка підходить для дітей і мандрівників.

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Hero має 10-мегапіксельний датчик, який вміє знімати відео 1080p/1440p при 60 к/с. також камера оснащена захистом від води.

Hero обладнана електронною стабілізацією та дводюймовим сенсорним дисплеєм. Вона також підтримує голосові команди. Для зберігання відзнятого матеріалу використовують карти microSD.

За розмірами новинка ідентична моделі Hero6 Black.

Камера Hero