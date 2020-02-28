Гора відходів під вікнами гуртожитку: у Кропивницькому жителі викидають сміття просто з вікон

Мешканці багатоповерхівок на околицях Кропивницького щодня бачать під вікнами пакети зі сміттям, шприци та побиті пляшки. Все це через сусідів із гуртожитку, які влаштували сміттєзвалище посеред житлового масиву. Вони викидають непотріб просто зі своїх балконів.

Серед відходів уже завелися щури. Попри те, що гуртожиток приватний, мешканці відмовляються прибирати за собою.

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Галина Вікторівна мешкає неподалік гуртожитку. Жінка обурена таким сміттєзвалищем, адже непотріб тут на кожному кроці. Вона забороняє приходити сюди і своїм онукам. Тому що крім побутового сміття, на землі можна натрапити на шприци та ампули.

Якщо пройти трохи далі, то там у посадці збираються наркомани, половина шприців, все це валяється. Не дай Боже якась дитина там наштрикнеться, коли буде бігти,

– пояснила місцева жителька Галина Брайченко.

У гуртожитку, жителів якого звинувачують у нехлюйстві, орендує кімнату Олександр. Чоловік розповів, що неодноразово пропонував сусідам разом поприбирати. Однак ті відмовилися. Натомість весь обов'язок вони переклали на комунальників.

Водночас у житлово-експлуатаційній організації пояснюють, що гуртожиток перебуває у приватній власності, а контакту з власником немає. Мешканцям кілька разів пропонували укласти угоду щодо прибирання прибудинкової території. Така послуга коштувала б не більше, ніж 30 гривень. Проте жителі не захотіли платити.

Два роки назад міська рада оголосила конкурс на цей будинок. Ми як керуюча компанія в ньому перемогли, але люди відмовилися від наших послуг,

– відзначила керівниця ЖЕО №4 Людмила Запорожець.

Неприбране сміття лежить на землі протягом кількох місяців, безпритульні собаки розносять кети з мотлохом. Мешканці скаржаться, що біля гуртожитку стоїть такий сморід, що немає чим дихати. Комунальники не витримали, і на добровільних засадах, безкоштовно, почали прибирати територію. Однак, лише раз на три місяці.

Самі жителі гуртожитку мовчки спостерігали з вікон за прибиранням сміття. Дехто з них навіть викидав сміття просто з балконів. Двірники розповіли, що звикли до такої нахабності. У міській раді проводили зустріч з мешканцями гуртожитку, однак це не дало результату.

За бюджет міста ми не можемо робити цю роботу, і не будемо це робити. Задарма не буде виконуватися прибирання міста, таких можливостей немає,

– прокоментував міський голова Андрій Райкович.

Міська влада наполегливо закликає мешканців гуртожитку укласти договір про прибирання території. В іншому випадку за забруднення довкілля жителів будуть притягувати до адміністративної відповідальності.