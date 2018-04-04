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Goral випустила "найдешевший фітнес-браслет у світі"

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Смарт-браслет Goral Y5
Смарт-браслет Goral Y5 / Фото з відкритих джерел

Компанія Goral нещодавно випустила смарт-браслет Goral Y5, який називають найдешевшим смарт-браслетом у світі – його ціна становить всього 15,99 доларів (близько 420 гривень).

Про це пише видання prostotech.com.

Так, Goral Y5 має 0,96-дюймовий кольоровий екран з роздільною здатністю 80x160 пікселів. Новий смарт-браслет доступний у багатьох яскравих кольорах: чорний, синій, темно-синій, фіолетовий і червоний.

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Ґаджет пройшов сертифікацію IP67, тобто він має захист від води та пороху.

Щодо функціоналу, то Goral Y5 має 24-годинний датчик серцевого ритму, датчик артеріального тиску і кисневий монітор, лічильник кроків, лічильник калорій та контроль сну.

Через Bluetooth 4.0.Goral Y5 можна підключити до смартфона, тоді він буде інформувати про отримані повідомлення чи виклики.

Goral Y5 вже можна купити у багатьох інтернет-магазинах. Його ціна стартує від 15,99 доларів.

Смарт-браслет Goral Y5

Смарт-браслет Goral Y5

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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