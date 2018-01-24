Горащенков продовжує працювати в АП під час розслідування СБУ, де він фігурує

Так званий "куратор" Національного агентства з питань запобігання корупції від Адміністрації Президента Олексій Горащенков продовжує працювати на Банковій, а отже, його не відсторонили від посади під час розслідування СБУ справи щодо ймовірних фальсифікацій під час перевірок НАЗК декларацій посадових осіб.

Він і надалі залишається першим заступником керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення. Про це повідомили в Адміністрації Президента, йдеться у програмі "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

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Наприкінці минулого року, ввечері 29 листопада, знімальна група "Схем" зафіксувала візит Олексія Горащенкова до Адміністрації Президента.

Прізвище Олексія Горащенкова з’явилося у ЗМІ після заяви екс-очільниці одного з департаментів НАЗК Ганни Соломатіної про те, що "Національне агентство з питань запобігання корупції – не є самостійним органом, а повністю контрольованим владою".

Вона розповіла, що її та двох колег викликав до Адміністрації Президента так званий "куратор" НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень агентства спочатку розглядалися в АП, а потім уже на засіданнях антикорупційного відомства". За словами Соломатіної, вона відмовилась від таких пропозицій.



Горащенков коментувати оприлюднене листування між ним і колишньою співробітницею НАЗК Ганною Соломатіною, у якій він начебто писав, що мав доповісти Президентові стосовно її звільнення, відмовився.

Те, що вона оголосила, мають ще правоохоронні органи передивитися. До закінчення слідства, я не можу цього коментувати,

– пояснив він тоді журналістам.

Водночас він підтвердив, що переписувався з членами НАЗК, які раніше працювали з ним в Адміністрації Президента. "Щонайменше двоє", – уточнив Горащенков.



У листопаді "Схеми" з’ясували, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування й оперативного забезпечення Адміністрації Президента України Олексій Горащенков мешкає з родиною на Подолі у Києві у великому приватному будинку, який формально не введений в експлуатацію, тому фігурує в декларації чиновника лише у розділі "об’єкти незавершеного будівництва".

Маєток зведений на місці вирубаного лісу на ділянці, отриманій дружиною Горащенкова безкоштовно у 2005 році. При цьому, як виявили журналісти, родина чиновника мешкає саме у ньому.



Про це, наприклад, свідчать фото зі сторінок доньок Олексія Горащенкова в соціальній мережі Instagram, які вони викладали у 2016 та 2017 роках.





У листопаді минулого року в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що почали розслідування за заявами Ганни Соломатіної щодо можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом справу передали до Служби безпеки України.