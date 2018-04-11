Горбачов розповів про небезпеку протистояння США та Росії
Протистояння Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації може привести до серйозних наслідків, яких можна уникнути завдяки діалогу між лідерами країн.
Про це розповів колишній президент СРСР Михайло Горбачов, передає "Интерфакс".
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"Такого давно не було, і я дуже розчарований тим, як ведуть справи нинішні лідери. У наявності невміння вести діалог, використовувати дипломатичні механізми. Світова політика перетворилася в обмін взаємними звинуваченнями, санкціями і навіть військовими ударами", – зазначив політик.
За його словами, президенту Росії Володимиру Путіну слід піти на особистий діалог з лідером США Дональдом Трампом для запобігання подальшої напруженості.
Також, політик зазначив, що темами для діалогу повинні стати "стратегічна стабільність і приборкання гонки озброєнь".
"Дві теми я вже пропонував в своїх статтях та інтерв’ю – це стратегічна стабільність і приборкання гонки озброєнь. Зараз особливо актуальна ще одна проблема – запобігання інцидентів за участю американських і російських сил і військової техніки. Я впевнений: війни ніхто не хоче, але такі інциденти в нинішній напруженій атмосфері можуть призвести до великої біди", – підсумував екс-президент.
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