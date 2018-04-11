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Горбачов розповів про небезпеку протистояння США та Росії

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Горбачов закликав Трампа і Путіна зустрітися і помиритися
Горбачов закликав Трампа і Путіна зустрітися і помиритися / Фото з відкритих джерел

Протистояння Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації може привести до серйозних наслідків, яких можна уникнути завдяки діалогу між лідерами країн.

Про це розповів колишній президент СРСР Михайло Горбачов, передає "Интерфакс".

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"Такого давно не було, і я дуже розчарований тим, як ведуть справи нинішні лідери. У наявності невміння вести діалог, використовувати дипломатичні механізми. Світова політика перетворилася в обмін взаємними звинуваченнями, санкціями і навіть військовими ударами", – зазначив політик.

За його словами, президенту Росії Володимиру Путіну слід піти на особистий діалог з лідером США Дональдом Трампом для запобігання подальшої напруженості.

Також, політик зазначив, що темами для діалогу повинні стати "стратегічна стабільність і приборкання гонки озброєнь".

"Дві теми я вже пропонував в своїх статтях та інтерв’ю – це стратегічна стабільність і приборкання гонки озброєнь. Зараз особливо актуальна ще одна проблема – запобігання інцидентів за участю американських і російських сил і військової техніки. Я впевнений: війни ніхто не хоче, але такі інциденти в нинішній напруженій атмосфері можуть призвести до великої біди", – підсумував екс-президент.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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