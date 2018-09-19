Гордість україни

Юджин Мельник

Юджин Мельник – канадський мільярдер-благодійник. Він заробляє гроші на ліках, а тратить їх на хокей. Ніколи не втрачає нагоди нагадувати про своє українське коріння, і, мабуть, як справжній козак у душі, не може жити без коней.

Входить у сотню найзаможніших людей Канади

Син українських емігрантів з Буковини, які після війни оселилися на околиці Торонто, – Юджин, чи то пак Євген – продовжив справу батька-фармацевта. Мельник-молодший – засновник однієї з найбільших компаній на ринку ліків зі щорічною виручкою в мільярди доларів. За якихось 10 з лишком років вона вивела його в "топи" багатіїв Канади, закріпивши за бізнесменом славу фармацевтичного барона.

Власник хокейного клубу Оттави

Як і будь-який канадієць, Юджин завжди захоплювався хокеєм – юнаком грав на позиції нападника. Однак у професійний спорт увійшов не як гравець, а як власник хокейної команди. На початку 2000-х Мельник купує збанкрутілий хокейний клуб Оттави, її гордість і забуту славу, та повертає великий хокей на місцеву льодову арену.

Ще одним захопленням пристрасного до спорту підприємця були і залишаються коні. Свого часу він тримав на ранчо півтисячі елітних скакунів, з якими не раз вигравав престижні змагання. Сьогодні у його стайні на Барбадосі – зо три десятки племінних жеребців. "У кожному українцеві живе козак", – так відгукуються про це його захоплення знайомі Мельника.

Допомагає українським сиротинцям і щиро вболіває за Україну

Попри бізнес та геть недешеве хобі, Юджин не забуває про благодійність – жертвує мільйони доларів на охорону здоров'я, спорт, церкву.

До України, на рідну землю батьків, канадський бізнесмен-меценат уперше приїхав після здобуття нею незалежності; заопікувався українськими сиротинцями, організував табори відпочинку. Навіть живучи далеко за океаном, Юджин Мельник щиро вболіває за Україну, за її майбутнє. Бачить свою малу батьківщину в сім’ї економічно успішних та розвинених країн світу.