Гордість україни

Ігор Сікорський

На його гелікоптерах і понині літають президенти США та королева Великої Британії. Його називають головним авіаконструктором XX-го століття. Його винаходи визначили розвиток авіабудування на роки вперед. Ігор Сікорський став українським генієм-мрійником, який підкорив небо.

Дитячі мрії, що втілились в життя

Марити висотою творець сучасних гелікоптерів почав змалку. Все розпочалося з розповідей матері про видатного винахідника минулих століть Леонардо да Вінчі та його "залізного птаха". Улюбленою книгою став роман Жюля Верна "Робур-завойовник", де розповідалося про гігантський повітряний корабель – прообраз гелікоптера. Політ на повітряному кораблі одного разу приснився йому і став мрією всього життя. І врешті – сенсаційні повідомлення преси про перші польоти братів Райт. Все це неабияк надихнуло талановитого юнака та визначило не лише його подальшу долю, а й авіабудування загалом.

Перші рекорди

Свій перший гелікоптер Ігор Сікорський спроектував ще студентом Київської політехніки. Той, щоправда, так і не злетів – на той час не знайшлося достатньо потужного й легкого двигуна. Зрештою, юний технік зосередився на аеропланах.

Уже у 22 він став знаменитістю: встановлював на своїх літаках-біпланах рекорд за рекордом, здійснював показові польоти та просто катав пасажирів. Посада головного конструктора, яку запропонували йому, такому ще юному, принесла свої плоди у вигляді перших у світі багатомоторних літаків-велетнів і нові рекорди.

Еміграція до США і новий успіх

Кар'єру перекреслив прихід до влади більшовиків. У лютому 1918 року Сікорський виїхав спочатку в Лондон, а потім до Парижа. Згодом у березні 1919 року переїхав до США, де довелося все розпочинати з нуля. Він працював вчителем математики, а свій перший літак за океаном авіаконструктор складав на орендованій птахофермі. Деталі шукав на звалищах.

У 1923 році заснував авіаційну фірму Sikorsky Aero Engineering Corporation і став її президентом. Стати на ноги допомогли друзі-інвестори та випадкова реклама: "пташку" Сікорського купила голлівудська кіностудія та "засвітила" у своєму фільмі про війну. На творіння винахідника почали знаходитися замовники.

Гелікоптери Сікорського випускають до сьогодні

Ігор Сікорський першим у США створив літак-амфібію, який мав шалений успіх. Його "летючі човни" забезпечили регулярні рейси через Атлантичний та Тихий океани, зробили можливими польоти до віддалених екзотичних островів, де й аеропортів як таких не було.

Врешті-решт геній-конструктор повертається до своєї давньої мрії – до гвинта. 14 серпня 1939 року 50-річний інженер за штурвалом свого гвинтокрила-первістка Vought-Sikorsky VS-300 під прицілом камер репортерів здійметься в повітря.

У 1954 році в небо піднявся гелікоптер Sikorsky S-58, який визначив розвиток гелікоптеробудування на півстоліття вперед. Гелікоптери саме такої конструкції випускають і донині. Всього у США Сікорський створив 17 базових типів літаків і 18 – гелікоптерів.

Син Ігоря Сікорського, який продовжив його справу, якось влучно зауважив: "Створивши машини, які змогли літати, батько зумів втілити те, що здавалося в його час нездійсненним, фантазією і фантастикою одночасно".