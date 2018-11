Гордість україни

Квітка Цісик

Її голос, мабуть, чув кожен американець, оскільки свого часу вона підспівувала Майклові Джексону та Вітні Г'юстон. Цілком справедливо ця виконавиця заслужила на "Оскар". Але найбільше запам’яталася завдяки українській пісні, про яку заявила на увесь світ. Це Квітка Цісик – народжена за океаном українська душа.

Дитинство та юність майбутньої співачки

Квітка Цісик, або Кейсі, як за ініціалами імені називали її американські друзі, народилася у інтелігентній львівській родині, що була змушена після Другої світової війни емігрувати до США. Виховували майбутню співачку в українських традиціях – до прикладу, пластункою вона часто їздила у табори в гори, де вивчала українські звичаї та обряди, а також виспівувала українські пісні біля ватри. Крім того, уже з чотирьох років завдяки батькові, який був скрипалем-віртуозом, дівчина почала сама опановувати скрипку. Згодом звучання саме цього інструменту багато хто вгадував у її наспівах: Квітка легко експериментувала зі стилями (від джазу до класики) та володіла так званим "білим голосом" – технікою, що є притаманною сільському фольклору Карпат.

"Цю пісню ти запам'ятаєш назавжди"

Уже вступивши до музичної консерваторії у Нью-Йорку, Квітка вирішила повністю зосередитися на вокалі та серйозно задумалася про кар’єру в опері. Але, зрештою, захопилася студійною роботою та у підсумку стала однієї із найдорожчих і найпопулярніших виконавиць рекламних джинґлів у США. Так, її можна було почути у роликах таких відомих американських брендів, як McDonald's, American Airlines, Coca-Colа. Також упродовж 16 років, до кінця життя, українка була незмінним офіційним голосом компанії Ford.

Запрошували Квітку Цісик до співпраці й зіркові продюсери. Зокрема, вона співала на бек-вокалі у Вітні Г'юстон і Майкла Джексона, а також брала участь у записі альбомів для багатьох відомих виконавців. Відзначилась українка і у зйомках кіно – наприкінці літа 1977 року в американський прокат вийшла стрічка "You Light Up My Life", у якій Кейсі виконала усі жіночі композиції і навіть з’явилась у невеликій епізодичній ролі. Що цікаво, один зі слоганів фільму обіцяв: "Цю пісню ти запам'ятаєш назавжди", і підсумку так і сталося – головна композиція цієї кінороботи отримала "Оскар" і "Золотий глобус", щоправда, з фінальних титрів нахабно вирізали ім’я Квітки через її суперечку з режисером.

Квітка Цісик і її Україна

Проте найвагомішим доробком співачки як для неї самої, так і для всієї української спільноти, вважаються її два україномовні альбоми – "Пісні України" та "Два кольори". Для їх запису Квітка Цісик зібрала 40 найкращих інструменталістів Нью-Йорка та витратила з сімейних заощаджень 200 тисяч доларів. Такі зусилля не пройшли марно, оскільки обидві платівки було номіновано на премію "Греммі".

Квітка Цісик безмежно любила Україну та мріяла бодай раз виступити з концертом на Батьківщині своїх батьків. На жаль, не судилося – жахлива хвороба так невчасно обірвала її життя. Проте продовжують жити пісні, які залишила після себе одна з найвідоміших народжених за океаном українок, і ними в Україні заслуховуються й понині.