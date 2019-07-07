Гордон подав до суду на Соколову: адвокат журналіста заперечує

Український журналіст Дмитро Гордон подав до суду на свою колегу Яніну Соколову та екс-кандидата у президенти Геннадія Балашова. Ціна судового спору становить 1 мільйон гривень.

Причиною позову вказано зазіхання на честь і гідність журналіста та його ділову репутацію, повідомила Яніна Соколова.

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Журналістка розповіла, що проводила спільне з Балашовим інтерв'ю ще у березні 2019 року у проекті "Рандеву з Яніною Соколовою".

У ньому Балашов заявив, що, буцімто, пан Гордон і пан Смешко є проектами Віктора Медвечука і працюють в одній команді на користь кума Путіна. Акцентую: це було сказане ротом пана Балашова – не мною, не у супровідній начитці, а саме гостем,

– заявила Соколова.

Інтерв'ю Соколової з Балашовим, заява про Гордона: відео

Вона підкреслила, що конфлікт між Балашовим і Гордоном – давня історія. Однак, за словами журналістки, незрозумілою залишається її роль у цій історії.

"До чого тут я? До чого тут мій продукт і канал, який його розміщує? Хочу нагадати, що ми живемо у демократичній країні, не у КНДР чи РФ. У нас, буцімто, є свобода слова. У Конституції, наче, закріплена", – написала Яніна Соколова.

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Політик Геннадій Балашов у цій справі є доповідачем 1. Натомість доповідачем 2 виступає телерадіокомпанія "НБМ" (5 канал).



Титульна сторінка позовної заяви / Фото: Facebook Яніни Соколової

Сама Яніна Соколова висловила сподівання, що судовий спір жодним чином не зачепить телеканал.

Дмитро Гордон, я дуже сподіваюся на порядність, принаймні, людську. Сподіваюсь, що слово, дане мені телефоном, таки буде дотримане і ви відкличете цей сюрреалізм,

– заявила журналістка.

Нижче у коментарях Соколова додала, що її інтереси зголосився захищати російський адвокат, який, зокрема, захищав інтереси політв'язнів Надії Савченко, Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.

Ілля Новіков написав смс, що візьметься захищати, якщо історія триватиме. Я тепер спокійна. Дякую, Ілля,

– написала журналістка.

Крім того, адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко заперечив інформацію про позов проти самої Яніни Соколової. За його словами, судовий спір стосується лише Геннадія Балашова та 5 каналу, на якому був розміщений відеоролик з інтерв'ю.

Вас як відповідача у позовній заяві не вказано. Ця справа жодного відношення до вас не має. Найголовніше: Дмитро Ілліч не надавав вам згоди на розміщення його персональних даних як громадянина України, на вашій сторінці у Facebook. Йдеться про його домашню адресу, номер телефону та номер облікової картки платників податків,

– написав адвокат.

Відтак, він попросив Соколову видалити фото титульної сторінки позовної заяви.