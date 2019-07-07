16:21
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Гордон подав до суду на Соколову: адвокат журналіста заперечує

      1376 Читать новость на русском
      Через інтерв'ю з екс-кандидатом у президенти Гордон подав до суду на Соколову
      Через інтерв'ю з екс-кандидатом у президенти Гордон подав до суду на Соколову / Колаж 24 Каналу

      Український журналіст Дмитро Гордон подав до суду на свою колегу Яніну Соколову та екс-кандидата у президенти Геннадія Балашова. Ціна судового спору становить 1 мільйон гривень.

      Причиною позову вказано зазіхання на честь і гідність журналіста та його ділову репутацію, повідомила Яніна Соколова.

      Читайте також: Головне – любов: Яніна Соколова розповіла, як поборола рак, про самопочуття і майбутній фільм

      Журналістка розповіла, що проводила спільне з Балашовим інтерв'ю ще у березні 2019 року у проекті "Рандеву з Яніною Соколовою".

      У ньому Балашов заявив, що, буцімто, пан Гордон і пан Смешко є проектами Віктора Медвечука і працюють в одній команді на користь кума Путіна. Акцентую: це було сказане ротом пана Балашова – не мною, не у супровідній начитці, а саме гостем,
      – заявила Соколова.

      Інтерв'ю Соколової з Балашовим, заява про Гордона: відео 

       

      Вона підкреслила, що конфлікт між Балашовим і Гордоном – давня історія. Однак, за словами журналістки, незрозумілою залишається її роль у цій історії.

      "До чого тут я? До чого тут мій продукт і канал, який його розміщує? Хочу нагадати, що ми живемо у демократичній країні, не у КНДР чи РФ. У нас, буцімто, є свобода слова. У Конституції, наче, закріплена", – написала Яніна Соколова.

      Читайте також: Український журналіст Гордон пояснив, чому він так часто виступає у пропагандистському ефірі

      Політик Геннадій Балашов у цій справі є доповідачем 1. Натомість доповідачем 2 виступає телерадіокомпанія "НБМ" (5 канал).

      Яніна Соколова, Дмитро Гордон, Геннадій Балашов
      Титульна сторінка позовної заяви / Фото: Facebook Яніни Соколової

      Сама Яніна Соколова висловила сподівання, що судовий спір жодним чином не зачепить телеканал.

      Дмитро Гордон, я дуже сподіваюся на порядність, принаймні, людську. Сподіваюсь, що слово, дане мені телефоном, таки буде дотримане і ви відкличете цей сюрреалізм,
      – заявила журналістка.

      Нижче у коментарях Соколова додала, що її інтереси зголосився захищати російський адвокат, який, зокрема, захищав інтереси політв'язнів Надії Савченко, Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.

      Ілля Новіков написав смс, що візьметься захищати, якщо історія триватиме. Я тепер спокійна. Дякую, Ілля,
      – написала журналістка.

      Крім того, адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко заперечив інформацію про позов проти самої Яніни Соколової. За його словами, судовий спір стосується лише Геннадія Балашова та 5 каналу, на якому був розміщений відеоролик з інтерв'ю.

      Вас як відповідача у позовній заяві не вказано. Ця справа жодного відношення до вас не має. Найголовніше: Дмитро Ілліч не надавав вам згоди на розміщення його персональних даних як громадянина України, на вашій сторінці у Facebook. Йдеться про його домашню адресу, номер телефону та номер облікової картки платників податків,
      – написав адвокат.

      Відтак, він попросив Соколову видалити фото титульної сторінки позовної заяви.

      blog_ava
      360-річчя битви під Конотопом: як гетьман Виговський московське військо громив
      сьогодні
      12682
      Теги: Новини України Геннадій Балашов Гроші Судді Медіа Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ветропарк как туристический бренд и точка роста
      сьогодні , 16:00 Ветропарк как туристический бренд и точка роста
      Максим Єфімов 53
      Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики
      сьогодні , 15:30 Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики
      Крістіна Бердинських 428
      Жизнь втемную: "ЛНР" третьи сутки без электричества
      сьогодні , 14:55 Жизнь втемную: "ЛНР" третьи сутки без электричества
      Ольга Черненко 877
      Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину
      сьогодні , 14:00 Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину
      Сергій Фурса 309
      Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      сьогодні , 12:00 Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      Світові Медіа 738
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук