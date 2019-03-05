Гордон заявив, що його смерті хоче Фаріон: "свободівка" обматюкала журналіста

Журналіст Дмитро Гордон у відеозверненні заявив про погрози його вбити з боку представниці "Свободи" Ірини Фаріон і заступника голови Кіровоградської обласної ради Ігоря Степури. Офіційні заяви щодо цього він уже направив генпрокурору Юрієві Луценку, голові СБУ Василеві Грицаку та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Весь скандал виник через коментар Гордона одному з українських видань. Журналіст, зокрема, зауважив, що обговорення питання мови слід відкласти до кращих часів – коли Україна зміцніє.

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"Я вважаю, що питання про мову в переломні для країни періоди можуть порушувати або дурні, або недалекоглядні люди, або ті, хто ловить рибу в каламутній воді, або агенти ФСБ, агенти Кремля. Іншого варіанта немає. У нас є країна, вона – різна. У Харкові є одні пріоритети, у Львові – інші, у Вінниці – треті, а в Сумах, можливо, – четверті. Вона – різна! За мовними принципами, за конфесійними, за національними... Не розуміти цього, не зважати на це не можна. Якщо ми хочемо зібрати країну воєдино, потрібно на деякий час відкинути історичні суперечки", – зауважив представник ЗМІ.

Крім того, він визнав, що не любить провідника ОУН Степана Бандеру. На його переконання, ідеологія Бандери є предтечею багатьох національних проблем у країні.

"Але я кажу: хлопці, давайте на історичні теми говорити потім, коли в нас буде сильна Україна. Я є готовим змиритися з пам'ятниками Бандері у Львові та Тернополі. Будь ласка! У Києві? Будь ласка! Не хочете у Харкові чи Луганську? Не треба", – підсумував Гордон.

Гордон про висловлювання Фаріон щодо своєю особи: дивіться відео

Щоправда, такі судження викликали неабияку реакцію з боку колишнього нардепа від "Свободи" Ірини Фаріон. Зокрема, політикиня назвала Гордона ворогом.

"Цю сволоту мало зневажати. Цьому падлові треба створювати нестерпні умови для існування. Це прокляття для країни. Ця гадина мерзенна залишками свого витеклого мозку панічно боїться основних умов визволення та сили українців. Тому повна бандеризація країни – це наша мета. Хай воно здохне, це падло, у диких муках", – зазначила Фаріон.

Трохи згодом на слова Гордона відреагував заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура. Чиновник також побажав журналісту здохнути та згадав у цьому контексті вбивство одіозного Олеся Бузини.

До побажань Степури приєдналася і Ірина Фаріон.

"Так. Бузина зачекався. Хай здохне", – зазначила вона.

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Хто такий Олесь Бузина та що відомо про його вбивство? Олесь Бузина був українським журналістом. Значна кількість громадських діячів і політиків звинувачувала його в українофобських поглядах. Його вбили 16 квітня 2015 року у Києві у дворі багатоповерхового будинку. Згодом було затримано 2 осіб, яких підозрюють у злочині.

У відповідь на погрози Гордон заяивив, що Фаріон треба розглядати або як психічно хвору людину (і тоді її треба помістити у відповідний лікувальний заклад), або як агента ФСБ Росії.

Я кілька разів публічно пропонував цій дамі пройти огляд, по-перше, у лікаря, по-друге, на детекторі брехні, але щоб я був поруч і мені ставили ті самі запитання, що і їй. Запитання в мене до неї – одне: "Чи є ви агентом спецслужб Російської Федерації?

– переконує він.

На думку журналіста, такі люди, як Фаріон, "піднімають голову і починають стравлювати людей за національними, релігійними, мовними ознаками". Щодо Степури, Гордон підкреслив, що той, на відміну від Фаріон, є офіційною особою та обіймає високу посаду у Кіровоградській області.

У підсумку журналіст надіслав офіційні заяви генпрокурору Юрієві Луценку, голові СБУ Василеві Грицаку й міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

"Я вимагаю від керівників силових структур негайної реакції на заклик мене вбити з боку Ірини Фаріон та Ігоря Степури... Також закликаю відреагувати на цю ситуацію президента України Петра Порошенка та кандидата в президенти від "Свободи", колишнього нардепа Руслана Кошулинського. Вимагаю від Кошулинського негайної реакції: або виключити Фаріон із партії "Свобода", або знятися з виборів", – наголосив він.

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Проте після такої заявив з боку Гордона знову про себе нагадала Фаріон, проте вже цього не добирала слів і чомусь згадала про кандидата у президенти Володимира Зеленського.

"Панове! Що я зауважила. Десь там, кажуть, один г**дон у штани наладував від страху... Та кому ти потрібне, нещастя... Так от, панове. Всі найбрудніші коменти йдуть передусім від бидляка Зеленського. Як розкішно, що ми їх так просто та легко ідентифікували. Рівень підтримки цього блазня – це коефіцієнт дебілів у країні. Отже, на виборах ми отримаємо їхній перепис. І це прекрасно", – написала націоналістка.

Це вже не вперше, коли Гордон заявляє про погрози з боку націоналістів, зокрема "Свободи". Так, торік також на початку березня він заявив, що соратники Олега Тягнибока за його прямим дорученням збиралися блокувати творчий вечір журналіста у Львові.

"У львівському "Соколі" (дотичне до "Свободи" об’єднання) обіцяють заворушення та погрожують "валити" мене зі зброї… Останнім часом в Україні різко активізувалися всілякі радикальні течії, представники яких мають вогнепальну зброю, у тому числі незареєстровану. Як правило, у рамках гібридної війни ці угруповання таємно підтримуються спецслужбами Росії", – казав тоді представник ЗМІ.