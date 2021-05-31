Горе в родині Олега Філімонова – помер його 15-річний онук

Трагедія сталася на спортивному майданчику школи в Одесі 30 травня. Еван Григор, онук Олега Філімонова, грав у баскетбол, і раптово впав.
Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати підлітка, але марно. У серпні Евану мало б виповнитися 16 років.
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Раптово помер 15-річний онук Олега Філімонова
Спершу в ЗМІ Одеси з'явилася інформація, що в одній зі шкіл міста сталася біда – підліток втратив свідомість на спортивному майданчику, а згодом помер.
- Олег Філімонов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що помер його внук, 15-річний Еван Григор.
- Погано йому стало під час гри у баскетбол, лікарі ж швидкої не змогли його врятувати.
Друзі, у мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер,
– розповів Філімонов.
- Він додав, що швидка допомога намагалася реанімувати хлопця 45 хвилин, але не змогла.
- У серпні Евану Григору виповнилося б 16 років.
Олег Філімонов та його внук Еван Григор / Фото "Odessa Online"
Телеграм-канал "Одесса INFO" уточнив, що трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.
1-й курс механіків залишився без старшини. Шкода хлопця, ще в п'ятницю бачив його на плацу,
– прокоментував один із товаришів Евана.
Олег Філімонов – філолог та педагог, колишній гуморист та лідер "Джентельмен-шоу", а нині – голова фракції "Слуги народу" в Одеській міській раді. Восени 2020 Філімонов балотувався на посаду міського голови Одеси, посів 3 місце.