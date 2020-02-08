Горе-викрадач в Одесі не зміг впоратись із автівкою, тому викликав евакуатор

В Одесі 38-річний місцевий житель за допомогою відмички проник до чужої автівки. Однак завести її не зміг, тому вирішив викликати евакуатор.

Вже наступного дня після викрадення правоохоронці знайшли зловмисника та автівку,про це повідомляє пресслужба одеської поліції.

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Викрадач автівки вирішив не зволікати і відразу продав її на запчастини. Поліція повернула колишньому власнику неушкоджений автомобіль.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 5 років позбавлення волі. Його дії розслідують за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом.



Вилучені у викрадача засоби/ Джерело: od.npu.gov.ua

Тим часом на Київщині правоохоронці викрили нарколабораторію, серед організаторів якої – двоє колишніх поліцейських. Потужна нарколабораторія діяла на околиці Обухова, що на Київщині. Там виготовляли метадон та амфетамін, продавали його по всій Україні.