20:51
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Горе-викрадач в Одесі не зміг впоратись із автівкою, тому викликав евакуатор

      138 Читать новость на русском
      В Одесі чоловік викрав автівку, але не зміг її завести і викликав евакуатор / Нацполіція

      В Одесі 38-річний місцевий житель за допомогою відмички проник до чужої автівки. Однак завести її не зміг, тому вирішив викликати евакуатор.

      Вже наступного дня після викрадення правоохоронці знайшли зловмисника та автівку,про це повідомляє пресслужба одеської поліції.

      Цікаво: Прихильники Шарія спробували встановити дошку Жукову в Одесі, але все пішло не так

      Викрадач автівки вирішив не зволікати і відразу продав її на запчастини. Поліція повернула колишньому власнику неушкоджений автомобіль.

      Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 5 років позбавлення волі. Його дії розслідують за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом.

      Поліція Одеси
      Вилучені у викрадача засоби/ Джерело: od.npu.gov.ua

      Тим часом на Київщині правоохоронці викрили нарколабораторію, серед організаторів якої – двоє колишніх поліцейських. Потужна нарколабораторія діяла на околиці Обухова, що на Київщині. Там виготовляли метадон та амфетамін, продавали його по всій Україні.

      Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників
      сьогодні
      6055
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 1501
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 300
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 1181
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 3039
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 3865
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук