Гори без обмежень: у Львові волонтери організовують надихаючі мандрівки для людей з інвалідністю

Львівські волонтери організовують походи у гори для людей з інвалідністю. Для цього мають спеціальний французький візок. Зголошуватись можуть усі охочі. Шукають волонтери і поповнення у своїх лавах – тих, хто готовий допомогти здійснити чиюсь мрію.

За 2017 рік здійснили 12 подорожей за допомогою спеціального візка "Джульєтта". Кожен маршрут ретельно продумували й планували організатори. А вже на вершині дозволяли собі розслабитися і поспівати пісень.

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Із командою волонтерів побував у горах і Юрій Михальчук.



Подорож у гори Юрія Михальчука з командою On 3 Wheels

Чоловік розповідає, що дуже любить подорожувати. Так минулої осені підкорив гору Хом'як на Івано-Франківщині.

Це настільки незабутньо – гори, повітря, сама атмосфера. Було дуже весело, наприклад, співали пісень, коли піднялися в гори. Ми собі сіли і їли канапки, співали,

– розповів мандрівник.

А це мандрівниця Оксана Шипош.



Подорож у гори Оксани Шипош з командою On 3 Wheels

У мандрівку з командою поїхала на гору Лопата. За її словами, найстрашніше – це спуск донизу. Та завдяки волонтерам, що міцно тримали візок усю дорогу, переживати багато не довелося. А ось насолоджуватися краєвидами часу й можливостей було вдосталь.

Напевне, відчуття простору, коли ми піднялися вже на вершину. І навколо – десь там далеко одна гора, там – інша. Десь ліс, десь полонина. Десь внизу якісь хатки і такий пейзаж! Ну, таке хіба на картинах бачиш,

– зазначила Оксана Шипош.

On 3 Wheels – це команда людей, які готові здійснити мрію та показати гори людям на візках. Тож тих, у чиїй крові є любов до мандрів, закликають долучитися до наступної подорожі. Та й самому по-новому відчути гори.

Ти насправді по-новому переживаєш гори. Ті, хто ходять у гори, з нашою командою насправді по-новому провідчувають цей похід, тому що вони допоможуть і іншим людям побачити гори. І самі вони побачать їх по-новому – це точно,

– запевнила учасниця команди "On 3 Wheels" Соломія Дишлюк.

Новий сезон подорожей команда відкрила у суботу, 26 травня, зійшовши на гору Парашка.