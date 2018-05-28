11:52
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 7°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Гори без обмежень: у Львові волонтери організовують надихаючі мандрівки для людей з інвалідністю

56 Читать новость на русском

Львівські волонтери організовують походи у гори для людей з інвалідністю. Для цього мають спеціальний французький візок. Зголошуватись можуть усі охочі. Шукають волонтери і поповнення у своїх лавах – тих, хто готовий допомогти здійснити чиюсь мрію.

За 2017 рік здійснили 12 подорожей за допомогою спеціального візка "Джульєтта". Кожен маршрут ретельно продумували й планували організатори. А вже на вершині дозволяли собі розслабитися і поспівати пісень.

Читайте також:  Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції

Із командою волонтерів побував у горах і Юрій Михальчук.

Подорож у гори Юрія Михальчука з командою On 3 Wheels
Подорож у гори Юрія Михальчука з командою On 3 Wheels

Чоловік розповідає, що дуже любить подорожувати. Так минулої осені підкорив гору Хом'як на Івано-Франківщині.

Це настільки незабутньо – гори, повітря, сама атмосфера. Було дуже весело, наприклад, співали пісень, коли піднялися в гори. Ми собі сіли і їли канапки, співали,
– розповів мандрівник.

А це мандрівниця Оксана Шипош.

Подорож у гори Оксани Шипош з командою On 3 Wheels
Подорож у гори Оксани Шипош з командою On 3 Wheels

У мандрівку з командою поїхала на гору Лопата. За її словами, найстрашніше – це спуск донизу. Та завдяки волонтерам, що міцно тримали візок усю дорогу, переживати багато не довелося. А ось насолоджуватися краєвидами часу й можливостей було вдосталь.

Напевне, відчуття простору, коли ми піднялися вже на вершину. І навколо – десь там далеко одна гора, там – інша. Десь ліс, десь полонина. Десь внизу якісь хатки і такий пейзаж! Ну, таке хіба на картинах бачиш,
– зазначила Оксана Шипош. 

On 3 Wheels – це команда людей, які готові здійснити мрію та показати гори людям на візках. Тож тих, у чиїй крові є любов до мандрів, закликають долучитися до наступної подорожі. Та й самому по-новому відчути гори.

Ти насправді по-новому переживаєш гори. Ті, хто ходять у гори, з нашою командою насправді по-новому провідчувають цей похід, тому що вони допоможуть і іншим людям побачити гори. І самі вони побачать їх по-новому – це точно,
– запевнила учасниця команди "On 3 Wheels" Соломія Дишлюк.

Новий сезон подорожей команда відкрила у суботу, 26 травня, зійшовши на гору Парашка. 

Теги: Волонтери Новини України Подорожі Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук