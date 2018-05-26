Гори сміття та пляшки у фонтані: зворотний бік Ліги чемпіонів у Києві
26 травня у Києві відбулось головне футбольне свято Європи – фінал Ліги чемпіонів УЄФА.
У вирішальному поєдинку, в якому зійшлись мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль", впевнену перемогу із рахунком 3:1 здобули підопічні Зінедіна Зідана.
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Напередодні фіналу фанати обох команд гуляли на славу у Києві.
Запальним англійським фанатам, що вболівали за "Ліверпуль", віддали на поталу Парк імені Шевченка у центрі Києва.
Тим часом користувачів соцмереж показали, на що перетворився парк після того, як там відривались фанати "Ліверпуля".
Джерело: 24 Канал
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