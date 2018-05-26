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Гори сміття та пляшки у фонтані: зворотний бік Ліги чемпіонів у Києві

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Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Фінал Ліги чемпіонів у Києві / Facebook

26 травня у Києві відбулось головне футбольне свято Європи – фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

У вирішальному поєдинку, в якому зійшлись мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль", впевнену перемогу із рахунком 3:1 здобули підопічні Зінедіна Зідана.

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Напередодні фіналу фанати обох команд гуляли на славу у Києві.

Запальним англійським фанатам, що вболівали за "Ліверпуль", віддали на поталу Парк імені Шевченка у центрі Києва.

Тим часом користувачів соцмереж показали, на що перетворився парк після того, як там відривались фанати "Ліверпуля".

 

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Реал – Ліверпуль Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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