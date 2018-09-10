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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гори сміття після ночі забави: як минув перший день святкування Єврейського Нового року

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Святкування Єврейського Нового року хасидів в Україні
Святкування Єврейського Нового року хасидів в Україні / dyvys.info

Умань, що на Черкащині, прийняла 30 тисяч паломників. Хасиди з усього світу приїхали на святкування іудейського Нового року. Неподалік від центру їхнього перебування неможливо побачити жінку. За правилами хасидів вони не мають права перебувати на святкуванні. Можна побачити лише українок, які працюють у місцевих закладах.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент.

Читайте також: 30 тисяч хасидів прибуло до Умані, аби відзначити Єврейський Новий рік: відео святкування

На закладах та магазинах замість українських написів – іврит. Хасиди від самого ранку моляться та дуже радіють. Однак звалища сміття – майже на кожному кроці. Святкування Нового 5778 року за іудейським календарем хасиди відзначатимуть до 11 вересня.

Дивіться відео з місця святкування Єврейського Нового року хасидів:

 

Теги: Новини України Хасиди в Умані Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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