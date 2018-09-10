Гори сміття після ночі забави: як минув перший день святкування Єврейського Нового року

Умань, що на Черкащині, прийняла 30 тисяч паломників. Хасиди з усього світу приїхали на святкування іудейського Нового року. Неподалік від центру їхнього перебування неможливо побачити жінку. За правилами хасидів вони не мають права перебувати на святкуванні. Можна побачити лише українок, які працюють у місцевих закладах.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент. Читайте також: 30 тисяч хасидів прибуло до Умані, аби відзначити Єврейський Новий рік: відео святкування На закладах та магазинах замість українських написів – іврит. Хасиди від самого ранку моляться та дуже радіють. Однак звалища сміття – майже на кожному кроці. Святкування Нового 5778 року за іудейським календарем хасиди відзначатимуть до 11 вересня. Дивіться відео з місця святкування Єврейського Нового року хасидів: