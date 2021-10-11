Через пожежу пошкодилося шкільне майно. Навчальний заклад загорівся 11 жовтня зранку. Чому школа горіла – не відомо.

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У школі були 730 людей

До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу о 09:46. Горіла школа на вулиці Караваєва у Новокодацькому районі. Коли працівники ДСНС приїхали на місце події, то виявили, що пожежа виникла у підвалі. Загалом у школі – 3 поверхи.

На щастя, учні й педагоги вчасно пішли в безпечну зону. Загалом у школі перебували 730 осіб. Внаслідок пожежі пошкодилось шкільне майно на площі 3 квадратних метрів.

Рятувальники загасили пожежу в школі / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Пожежу локалізували о 10:10 й загасили через 5 хвилин. На місці працювали 14 рятувальників, які залучили 4 одиниці спецтехніки.

У шкільному підвалі сталася пожежа: відео