Gorillaz на концерті у Києві вийшли у футболках збірної України та "Динамо"
Популярний британський гурт Gorillaz під час фестивалю UPark Festival у Києві вийшов на сцену у футболках збірної України з футболу та київського "Динамо".
Варто зазначити, що сам концерт відбувся на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. За даними isport.ua, під час концерту музиканти неодноразово зверталися до публіки українською мовою: "Дякую, Києве!", "Київ" та "До побачення!".
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Музиканти Gorillaz у формі "Динамо" та збірної України
Варто зазначити, що на музикантах старий зразок футбольних форм збірної та "Динамо".
Джерело: 24 Канал
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