Gorillaz на концерті у Києві вийшли у футболках збірної України та "Динамо"

Популярний британський гурт Gorillaz під час фестивалю UPark Festival у Києві вийшов на сцену у футболках збірної України з футболу та київського "Динамо".

Варто зазначити, що сам концерт відбувся на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. За даними isport.ua, під час концерту музиканти неодноразово зверталися до публіки українською мовою: "Дякую, Києве!", "Київ" та "До побачення!". Читайте також: "Динамо" представило нову форму від New Balance Музиканти Gorillaz у формі "Динамо" та збірної України Варто зазначити, що на музикантах старий зразок футбольних форм збірної та "Динамо".