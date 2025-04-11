На Полтавщині посадили на 15 років чоловіка, який намагався зґвалтувати двох дівчаток

У місті Горішні Плавні Полтавської області засудили чоловіка за спробу зґвалтування двох малолітніх дівчат та побиття жінки. Зловмисник робив це в під'їздах будинків та місцеві мешканці йому завадили.

Чоловік визнав свою провину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Полтавську обласну прокуратуру.

Читайте також Киянина, який знущався над літніми батьками, запроторили за ґрати

Що відомо про злочинця в Горішніх Плавнях

У суді довели, що в березні 2023 року чоловік побив малолітню дівчинку в під'їзді й намагався зґвалтувати. Це помітив мешканець будинку та завадив злочинцю. Чоловік утік, але вчинив ті самі дії в іншому домі з ще одною дівчинкою. Сусідка почула крики та, коли вийшла перевірити, що відбувається, її вдарив зловмисник.

На момент скоєння злочинів потерпілим дівчатам було 10 та 12 років. Небайдужість мешканців будинків зупинила злочинця від виконання своїх намірів.

Повідомляється, що чоловік вже був судимий за різні кримінальні правопорушення, зокрема за сексуальне насильство.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Його засудили на 15 років та 2 місяці позбавлення волі, чоловік визнав свою вину у скоєнні злочинів.

Нещодавно, 9 квітня, на Київщини засудили чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну онуку. Він загримів за ґрати також на 15 років.