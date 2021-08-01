Горить 10 тисяч квадратних метрів: під Одесою спалахнула пожежа на складі – відео
1 серпня 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
У селі Дачне, що на Одещині, 1 серпня спалахнула величезна пожежа у триповерховій складській будівлі. Наразі пожежники намагаються погасити вогонь.
Будівля розташована за 452 кілометри від автодороги М-05 "Київ-Одеса". Станом на 11:10 вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів.
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На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці працює 84 пожежники, вони залучили 22 одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. Вогонь намагаються ліквідувати.
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Станом на 11:29 пожежникам вдалося локалізувати вогонь.
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