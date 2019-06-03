"Горіть у пеклі": соцмережі вибухнули через хлопчика, якого застрелили п'яні поліцейські
Хлопчик, якого у Переяславі-Хмельницькому застрелили п’яні поліцейські, помер. Лікарі боролися за його життя дві доби, однак врятувати дитину не вдалось. Соцмережі вибухнули гнівом і вимагають найжорсткішого покарання для вбивць.
Користувачі закликають міністра МВС Арсена Авакова подати у відставку та "гнати" усе керівництво Київської поліції.
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У дитини було кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли. Хлопчик помер ввечері 3 червня.
Що відомо про вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому?Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Тепер слідчі встановили, що вони у той момент розважалися – стріляли по бляшанках.
Поліцейських-вбивць затримали. Однак спочатку місцеві правоохоронці переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Правоохоронці були настільки п'яними, що не пам'ятають, хто саме влучив у дитину. Суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 4 червня.
Користувачі соцмереж слів не добирають вимагають – найжорсткішого покарання для поліцейських. Українці висловлюють щирі співчуття сім'ї вбитого хлопчика.
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