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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Горіть у пеклі": соцмережі вибухнули через хлопчика, якого застрелили п'яні поліцейські

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      Соцмережі вибухнули гнівом через смерть хлопчика, якого застрелили поліцейські
      Соцмережі вибухнули гнівом через смерть хлопчика, якого застрелили поліцейські / Фото зі сторінки матері хлопчика

      Хлопчик, якого у Переяславі-Хмельницькому застрелили п’яні поліцейські, помер. Лікарі боролися за його життя дві доби, однак врятувати дитину не вдалось. Соцмережі вибухнули гнівом і вимагають найжорсткішого покарання для вбивць.

      Користувачі закликають міністра МВС Арсена Авакова подати у відставку та "гнати" усе керівництво Київської поліції.

      Читайте також: Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: активісти скликають на мітинг під МВС

      У дитини було кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли. Хлопчик помер ввечері 3 червня

      Що відомо про вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому?Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Тепер слідчі встановили, що вони у той момент розважалися – стріляли по бляшанках.  

      Поліцейських-вбивць затримали. Однак спочатку місцеві правоохоронці переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Правоохоронці були настільки п'яними, що не пам'ятають, хто саме влучив у дитину. Суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 4 червня.

      Користувачі соцмереж слів не добирають вимагають – найжорсткішого покарання для поліцейських. Українці висловлюють щирі співчуття сім'ї вбитого хлопчика. 

      Читайте також: "Не стало нашого сонечка": мати підстреленого поліцейськими хлопчика підтвердила його смерть

       

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      Теги: Новини України Новини політики Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Жертви Новини Києва Діти і неповнолітні Поліція Розслідування Кримінальні новини Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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