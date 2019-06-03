"Горіть у пеклі": соцмережі вибухнули через хлопчика, якого застрелили п'яні поліцейські

Хлопчик, якого у Переяславі-Хмельницькому застрелили п’яні поліцейські, помер. Лікарі боролися за його життя дві доби, однак врятувати дитину не вдалось. Соцмережі вибухнули гнівом і вимагають найжорсткішого покарання для вбивць.

Користувачі закликають міністра МВС Арсена Авакова подати у відставку та "гнати" усе керівництво Київської поліції.

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У дитини було кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли. Хлопчик помер ввечері 3 червня.

Керонів обл.поліції гнати і #АваковУвідставку — En Mars (@MarsEn311) June 3, 2019

@AvakovArsen ну шо реформатор херов? В отставку идешь уже?

"Хлопчик якого фактично вбили п‘яні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому щойно помер.



Думаю пану Авакову вже давно варто піти у відставку." — Гаагский Трибунал (@Gaaga_trib) June 3, 2019

Хлопчик помер...

Керівників обласної поліції гнати...#АваковУвідставку — Бадссон (@badsson) June 3, 2019

Поранений п'яними ментами хлопчик помер. В нормальних країнах міністр МВС пішов би у відставку. Але Авакову як з гуся вода. — morris.gerald (@MorrisGerald) June 3, 2019

Хлопчик, в якого вистрілили бухі бєркута, помер.



Як до цього дійшло?



Дуже просто. МВС не хотіло і не стало мінятись. На стару мусорську систему натягнули бантик патрульної поліції і так-сяк пропрацювали 5 років.... https://t.co/ATLPvIYxrP — ФОП А.Ходза (@antonohaio) June 3, 2019

Хлопчик помер..



Горіть у пеклі,виродки — Neledi 18+ (@_ledili) June 3, 2019

Ну що @AvakovArsen, пристрілялися твої пдрси? Помер хлопчик.Вбили всю родину подонки.А почали з тягання громадян за плакати. Весело їм тепер, напевно. — Wendy Донецьк (@WendyDonetsk) June 3, 2019

Пожизненное влепили бы уродам... — Простачок (@Gal_linochka) June 3, 2019

Що відомо про вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому?Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Тепер слідчі встановили, що вони у той момент розважалися – стріляли по бляшанках.



Поліцейських-вбивць затримали. Однак спочатку місцеві правоохоронці переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Правоохоронці були настільки п'яними, що не пам'ятають, хто саме влучив у дитину. Суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 4 червня.

Користувачі соцмереж слів не добирають вимагають – найжорсткішого покарання для поліцейських. Українці висловлюють щирі співчуття сім'ї вбитого хлопчика.

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