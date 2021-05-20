Інцидент стався ввечері 19 травня. Приватний гараж розташований у провулку Лізи Чайкіної.

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Пожежа в гаражі: деталі

  • Рятувальникам повідомили про інцидент о 17:53.
  • До місця пожежі негайно прибули працівники ДСНС.
  • Пожежні з'ясували, що авто всередині гаражу немає.
  • Вогонь охопив 10 квадратних метрів: горів непотріб та різні господарські речі.

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Непотріб всередині гаражу / Фото ДСНС

  • 50-рінчий власник гаражу отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок та шиї.
  • Остаточно ліквідували пожежу о 19:20.
  • За версією працівників ДСНС, загоряння сталося через порушення правил протипожежної безпеки.