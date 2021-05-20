Інцидент стався ввечері 19 травня. Приватний гараж розташований у провулку Лізи Чайкіної.
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Пожежа в гаражі: деталі
- Рятувальникам повідомили про інцидент о 17:53.
- До місця пожежі негайно прибули працівники ДСНС.
- Пожежні з'ясували, що авто всередині гаражу немає.
- Вогонь охопив 10 квадратних метрів: горів непотріб та різні господарські речі.
Непотріб всередині гаражу / Фото ДСНС
- 50-рінчий власник гаражу отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок та шиї.
- Остаточно ліквідували пожежу о 19:20.
- За версією працівників ДСНС, загоряння сталося через порушення правил протипожежної безпеки.