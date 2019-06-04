Горизонтальний хмарочос може з'явитись на Оболоні у Києві: фото, відео

Архітектурне бюро Zotov & Co представило концепцію IT-парку, який може з'явитись у затоці Собаче гирло, що на столичній Оболоні.

Район затоки Собаче Гирло на Оболоні – одна з небагатьох зон Києва, яку дотепер не зачепили масштабні будівництва.

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Засновник та головний архітектор бюро Віктор Зотов зізнався, що його першим бажанням після того, як його бюро отримало цей проект, було нічого не будувати у цьому районі, пише Pragmatika.media.

Перед архітекторами постало завдання не завдати шкоди унікальній природі та розробити комерційно привабливий проект, розрахований на працівників IT-індустрії.

Замість непривабливих хмародерів-монстрів, яких уже достатньо набудували в Києві, Zotov & Co пропонують спорудити у цьому місці горизонтальний хмарочос, який би органічно вписувався у ландшафт.

Що передбачає концепція?

Архітектори пропонують розмістити на півострові витягнуту будівлю в формі паралелепіпеда довжиною майже 700 метрів та 39 метрів завширшки.



Горизонтальний хмарочос має органічно вписатись в місцевий ландшафт

Щоб конструкція не створювала дисгармонії у місцевому пейзажі, вона має бути не більше 12 метрів у висоту – це приблизна висотність історичної забудови Києва та рослинності на півострові.

Аби в будівлі було достатньо природнього освітлення, частину даху пропонують обладнати отворами – так званими зенітними ліхтарями.

В одній частині будівлі буде передбачений майданчик для проведення масових заходів з напівпрозорим мультимедійним фасадом.

Це космічний корабель, який впав в пісок Собачого гирла та ніяк не вплинув на оточуюче середовище,

– охарактеризував концепцію проекту головний архітектор бюро Віктор Зотов.

Окрім публічного простору, яка включатиме в себе офісні приміщення, ІТ-академію, школу, дитсадок, готель, спортивну зону, басейн та спортзал, у будівлі також буде приватний простір. Це житловий блок із підземним паркінгом та комфортабельними квартирами.

Аріхектори пропонують з користю використати й площу даху, на якій можна розмістити сонячні батареї, посадити сад чи город або обладнати спортивний майданчик.

Концепція проекту горизонтального хмарочоса на півострові Собаче гирло у Києві: дивіться відео

До слова, перший у світі горизонтальний хмарочос лише нещодавно відкрили у Китаї.