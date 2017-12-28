Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки

Цей рік для багатьох був непередбачуваним – він склався з безлічі перешкод, падінь і злетів. Для багатьох він був незвичайним, адже не дарма Вогняний Півень тварина ексцентрична і енергійна. Але хто йде йому на зміну і що чекає на представників Східного гороскопу?

Всім вже відомо, що наступний рік – рік Жовтого Земляного Собаки. Турбуватися з приводу, що ж приготувала на час свого правління ця тваринка, не варто. Рік обіцяє стати для багатьох радісним та успішним. Оскільки Собака за своєю природою вірний та відданий, то в сімейному житті людей зустріне суцільний штиль та сонце. А через свою дружбу з Амуром, багато самотніх сердець знайдуть своїх других половинок. У фінансовій та кар'єрних сфері так само все буде благополучно, з мінімальними втратами, якщо такі взагалі трапляться. Але будьте уважні: Собака благоволить тільки тим, хто йде чесним і щирим шляхом. Тому будьте в гармонії із собою і своїм внутрішнім світом, ставте реальні цілі і будьте щасливі. А яке ж щастя несе Жовтий Собака кожній тварині окремо? Зараз розповімо.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Східний гороскоп на 2018 рік

Щур/миша

Рік обіцяє успіх та яскраві моменти в амурних справах. Можливо, ви заведете роман, а можливо, навіть укладете офіційний шлюб. У будь-якому випадку, кохання буде поруч з вами, в якому б вигляді не прийшло. Наступаючий рік обіцяє спокій і взаєморозуміння з тією людиною, яка прийде у ваше життя. А якщо ви зміцните з нею зв'язок і підключите свою чарівність, то цілком ймовірно, ваші стосунки стануть щасливими і дуже довгими.

Але не все пройде так гладко. Зірки обіцяють певні конфлікти, в які ви можете бути втягнуті і без вашого на те бажання. Тому варто проявити неабияке терпіння і дипломатичність. Головне – конструктивні розмови і дії, які повинні відбуватися без непотрібного негативу.

Можливі фінансові складності, тому намагайтеся нікому не позичати грошей. Робіть витрати з розумом і бережливо. До того ж, якщо ви підприємець, або плануєте ним стати, бажано не робити ризикованих або авантюрних вкладень. У кар'єрному зростанні все може пройти більш ніж успішно, так що йдіть в бій і насолоджуйтеся своїми перемогами!

Бик

Ніякі особливі негаразди в наступному році Бику не загрожують. Звісно, щось може піти не так, а щось принести радість через виконання бажаного. Але всі перешкоди в результаті все одно будуть подолані.

У любовних і сімейних відносинах все буде проходити більш-менш спокійно. Ніяких великих струсів або яскравих подій, особливо – в першій половині року. Але зате, після, ті, хто зараз гуляють по світу на самоті з собою, зможуть зустріти людину, яка наповнить їх життя фарбами. Але тут бику важливо навчитися освоїти мистецтво компромісів, інакше є ймовірність втратити своє щастя.

З грошима бики себе будуть вести як зазвичай. Не раз в цьому році їм пощастить зірвати чималий куш чи то у вигляді премії чи іншим способом, але через свою марнотратність всі раптові гроші так само раптово підуть геть. Але до кінця року вони все-таки зможуть насолодитися приємним грошовим винагородженням.

Будьте обережні: вас можуть переслідувати різні підступи та плітки, тому на роботі навряд чи вас чекає підвищення. Краще витратити свої сили на зміцнення відносин і свого становища.

Читайте також: Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй

Тигр

Тиграм в цьому році доведеться не зовсім легко, але зате барвисто і незабутньо. У багатьох сферах життя на них чекає сонце на горизонті і яскраві враження.

Самотні тигри нарешті перестануть бути такими. Причому доленосна зустріч може відбутися де завгодно, варто лише проявити свою пильність. Якщо ж Тигри вже мають пару, то у відносинах можливо прийде криза, яку подолають не всі. Але ті, кому це вдасться, знайдуть ще більш щасливі і міцні відносини. А сімейні пари навіть знайдуть спосіб, щоб піти від рутини і освіжити свій шлюб.

В кар'єрній сфері теж все буде чудово. Ви будете повільно, але впевнено дертися вверх кар'єрними сходами, що стане відмінним тренажером для ваших ніг. Оскільки бігати по них, але тільки вгору, доведеться дуже багато. І якщо завзятий Тигр не здасться, то побачить, як сильно може змінитися його життя. Правда, через свою завантаженість він зможе в якийсь час трохи погіршити стосунки з близькими, які потім доведеться налагоджувати, на час відклавши свій схід по кар'єрній вершині.

Кіт/кролик

Рік Собаки на зміну бурхливому і метушливому року стане для цих знаків часом спокою і заслуженого відпочинку. Ви зможете уникнути безлічі неприємностей, якщо будете прораховувати свої дії і не розпорошувати свої сили даремно.

І, як відомо, нагадаємо ще раз, Собака любить чесність і не вітає корисливість, тому якщо ваше прагнення до матеріального достатку буде супроводжуватися благими намірами і чесністю, то увінчається успіхом. Слід проявити чималу завзятість і працьовитість в роботі, і тоді у вашому житті з'являться приємні зрушення у кар'єрній сфері.

У сімейних відносинах теж все буде спокійно, а якщо ви ще самотні, то будьте обережні, оскільки у вас є шанс насолодитися яскравими і численними відносинами, але якщо ви захопитеся, то сімейний і відданий Собака не привітає ваші пориви. У такому випадку ви можете до кінця року так і залишитися на самоті.

Східний гороскоп на 2018 рік

Дракон

А ось Драконам Собака обіцяє далеко не таке спокійне і тихе життя, як попереднім знакам Східного гороскопу. Навпаки, їх чекає дивовижний калейдоскоп подій і вражень! Правда, не можна запевняти, що це будуть тільки позитивні емоції. Тому цей рік стане справжнім випробуванням для Драконів, в якому їм доведеться переглянути якісь свої цінності і навчитися жити у гармонії із собою і оточуючими.

Самотні дракони навряд чи зустрінуть в цьому році кохання всього свого життя, але зможуть насолодитися своїм холостяцьким станом на повну. А ось ті, хто вже перебувають в якихось стосунках, зіткнуться з проблемами і можливими кризами. А щоб їх вирішити, Драконам доведеться трохи приборкати свій характер і стати стриманішими у вияві своєї емоційності.

Спочатку представників цього знаку чекають деякі фінансові труднощі, зате згодом вони навіть зможуть зробити якісь великі покупки. У роботі їм так само доведеться показати своє терпіння, уважність, відповідальність, і не варто забувати про амбіції, щоб через деякий час домогтися, нехай і малих, вершин.

Змія

Головною небезпекою для цих представників хижого світу стануть вони ж самі. В силу своєї сумнівності і підозрілості у всьому. Тому головне – це зберігати свою природну холоднокровність і терпіння, залишатися працьовитими і, до того ж, трохи призупинити свої амбіції для грандіозних планів. У 2018 році слід ставити собі більш приземлені цілі, які неодмінно будуть досягнуті, якщо Змія проявить свою працездатність. Особливих кар'єрних зрушень протягом року чекати не варто, але підвищення зарплати можна буде добитися.

В амурних і сімейних справах все буде йти практично гладко. Звичайно, не обійдеться без тимчасових хмар над благополуччям відносин, але якщо Змії будуть вести себе стримано і вмітимуть йти на компроміси, то всі негаразди обійдуть їх стороною. Самотні змії знайдуть багато нових знайомств, і, можливо, одне з них стане омріяним щастям в особистому житті.

Кінь

Для цих авантюрних представників року 2018-ий пройде досить вдало. Вони опиняться в епіцентрі різних цікавих подій, які дуже припадуть до душі скакунам.

Спершу Коні відчують удачу в кар'єрній сфері, звідки їм почнуть сипатися безліч різних пропозицій і нових можливостей проявити себе, якими вони тут же скористаються.

Щастя Коні зможуть впіймати і в любовній сфері, де до них прийде безліч знайомств. Ось тільки вибирати слід акуратно, оскільки більшість нових шанувальників не будуть налаштовані на серйозні стосунки. Коні, які вже перебувають у стосунках, повинні навчитися проявляти свою турботу частіше, інакше зможуть наштовхнутися на серйозні проблеми.

З грошима також слід бути більш акуратними. В силу своєї любові до марнотратства Коні можуть і не помітити, як Собака захоче кілька разів їх провчити, щоб назавжди відбити бажання до бездумного витрачання грошей.

Коза/вівця

Рік обіцяє бути успішним і світлим. Головне – вміти знаходити важливе і справді значуще для вас серед усього іншого. Так, наприклад, Вівцям варто звернути увагу на старого друга, який вже дуже давно поруч з вами, і, можливо, ця дружба зможе перерости у кохання. А тим, хто вже перебуває у стосунках, тим більше боятися нічого. Проблеми обіцяють обійти їх стороною.

Але варто навчитися бути відповідальнішими і навчитися доводити справу до кінця, чому представиться можливість в 2018 році. А, можливо, ви навіть відкриєте якийсь новий талант і зможете далеко просунутися, але тільки якщо справді проявите посидючість і терпіння. У будь-якому випадку, вас чекають багато цікавих справ і навіть рутинна робота стане цікавішою.

Мавпа

Для Мавпи цей рік може стати важким для темпу їхнього життя. Тому слід стати розсудливим і спокійнішим у всіх починаннях, і справи підуть у вас як по маслу.

Крім того, варто зменшити свої амбіції, щоб більше часу приділяти сім'ї і близьким, оскільки Собака не допустить поставити рідних на друге місце. Одиноким Мавпами зірки радять поставити своє особисте життя на паузу. Проводьте час з близькими і частіше вибирайтеся в люди.

Особливих зрушень по кар'єрних сходах не чекайте. Краще проявити скрупульозність в роботі і зміцнити свої відносини серед колег. Також не розповідайте кожному зустрічному про свої успіхи, інакше цю інформацію проти вас зможуть використати вороги.

Півень

Рік для птахів вимагатиме багато праці. Будуть виникати і якісь складнощі в дорозі, але будуть і приємні перемоги та зміни. На любовному фронті все буде неоднозначно. Якщо Півень не проявить досить терпіння і довіри, то зможе зіткнутися з величезними випробуваннями на міцність відносин. А самотні представники, швидше за все, в цьому році так і залишаться одні. Хоча і є ймовірність, що вони зустрінуть потрібну їм людину. У будь-якому випадку, Півню варто навчитися чекати і проявити неабияке терпіння та спокій.

Менше хваліться і не задирайтеся. Також намагайтеся уникати конфліктів, особливо на роботі. Доведеться іноді забувати про свою амбіційну сторону, оскільки, чим завзятіше ви будете намагатися піднятися наверх, тим більше є ймовірність зіткнутися з невдачами.

Собака

2018 рік може стати для Собак дуже особливим, з запаморочливими змінами і подіями. Не варто їх боятися. Навпаки, зустрічайте їх з рішучістю в очах. Не відкидайте їх, а приймайте з належною впевненістю.

Будь-які стосунки – якщо вони тільки набирають обертів або вже давно існують – будуть розвиватися найкращим чином. Варто лише докласти трохи зусиль для того, щоб згладити всі кути і встановити гармонію. Якщо ви самотні, то швидше за все, зустрінете свою другу половинку. Тільки будьте обережніше з проявом своїх палких почуттів, щоб не злякати своє можливе щастя.

У кар'єрі все також буде йти успішно, як і в грошовій сфері, де поступово монетки і купюри будуть тільки додаватися. Тому до кінця року ви зможете накопичити пристойний капітал. Будьте старанні, не лякайтеся своїх ідей і чітко плануйте свої дії.

Кабан/свиня

Собака тимчасово зробить цим представникам тайм-аут. Але не варто засмучуватися і марно битися головою об стіну, намагаючись щось змінити. Все одно у вас нічого не вийде. Краще навпаки – витягти свою вигоду з подібної ситуації і навчитися розслаблятися.

Ви зможете більше часу проводити з сім'єю. А якщо ви ще самотні, то насолоджуйтеся цим періодом для того, щоб краще розібратися у собі і не квапити події. Намагайтеся не давати волю емоціями і уникати конфліктів.

Якщо ви і надалі будете битися в марних спробах швидко піднятися по кар'єрних сходах, то вас чекають невдачі і постійні гальмування. Займіться самоосвітою і не відмовляйтеся від командної роботи.

Автор: Вікторія Щеннікова