Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

За Східним календарем 2018 рік – рік Жовтого Земляного Собаки. Тварина славиться своєю відданістю, працьовитістю та завзятістю. Ми готові розповісти, чого очікувати українцям у наступному році.

На відмінну від попереднього року, 2018 буде спокійнішим. Астрологи пояснюють – тварини за характером чесні та справедливі. Тому, на їх думку, у 2018 році варто добиватися істини. Крім того, собаки славляться своєю добродушністю та самопожертвою. Це означає, що усі, хто прагне допомоги, отримає її.

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Особисте життя

Якщо ви бажаєте побудувати стосунки у 2018 році, перше про що слід пам’ятати – це вірність, остільки такою є одна із головних якостей Собаки. Між закоханими не виникатиме конфліктних ситуацій, а відносини міцнішатимуть щодня.

Крім того, астрологи радять замислитись над створенням родини. 2018 рік буде вдалим для весільних церемоній. Пари, які створили сім'ю у рік Собаки, можуть розраховувати на довгий і дружний союз.

Якщо ви сором’язлива особистість і ще не наважились на тривалі стосунки, наступний рік обіцяє подарувати вам кохану людину. Головне не упускати шансів та намагатись проявляти ініціативу.

У рік Собаки важливо багато спілкуватися та шукати "своїх людей". Астрологи зазначають: сміливо беріться за будь-які справи і господар року з радістю підіграє вам.

Гороскоп на 2018 рік

Кар’єра

Головне слово року – "рух". Все, що пов’язано із цим словом матиме успіх: зміна житла, подорожі та ділові відрядження. Старайтесь не стояти на місці, а спіймати течію.

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Крім того, рік Собаки буде успішним для рішучих та наполегливих людей. Проявляйте себе у різних напрямках та не бійтесь зробити крок на шляху до успіху. Якщо задля бажаної мети потрібно здобути додаткову освіту, відвідати курси, тренінги, семінари – не вагайтесь, дійте. 2018 рік обіцяє бути сприятливим для відкриття власної справи (особливо у другій половині року).

Зверніть увагу, що у рік Жовтого Земляного Собаки варто наполегливіше захищати власні інтереси. Не дарма за китайським календарем тварина вважається охоронцем. Бороніть щодня все, що має для вас цінність – кар’єра, особисте життя, фінанси та звісно ж здоров’я. Відповідно зауважте, що не варто зазіхати на чуже – господар року прослідкує, аби справедливість було відновлено.

2018 рік – період "розумних" змін, які варто спочатку обміркувати, а вже після – приступати до дій. Це час активного, але своєчасного творення.

Фінанси

Аби у рік Жовтого Земляного Собаки не було колотнеч, зустріньте його гідно. Велика вірогідність, що поганий початок нового року може вплинути на все, що відбуватиметься у наступному році. Придушуйте лінь та аналізуйте все, що відбувається навколо. Таким чином 2018 рік подарує вам гармонію та врятує від неприємностей.

Якщо не бажаєте втратити вже зароблені кошти – ретельно продумуйте витрати. Собака бережлива тварина і не стане витрачати гроші на вітер. Рік буде прибутковим в разі розумного вкладення коштів. Не витрачайте ресурси на безглузді дії.

Пам’ятайте, у 2018 році не варто лізти поперед батька у пекло та приймати поспішні рішення, перш за все, це стосується фінансів.

Здоров’я

У рік Собаки до здоров'я слід ставитись особливо уважно – тут проблеми простіше буде попередити, аніж вирішити. Аби не отримати серйозних травм, дотримуйтесь правил безпеки. У першу чергу, це стосується всіх представників екстремальних професій, військових, рятувальників тощо.

2018 рік виявиться сприятливим для людей, які наважаться на кардинальні зміни. Він буде сприятливим для того, аби відкоригувати власну фігуру та стежити за фізичним станом. Врахуйте, у наступному році однозначно не варто дозволяти собі зайвого – від алкоголю до надмірних фізичних навантажень. У всьому потрібно знати міру!

Відтак, не забувайте слідкувати за власним здоров’ям та заздалегідь підготуйте організм до можливих вірусних захворювань та грипу. Також, за думкою астрологів, у новому році реально позбутись багатьох хронічних проблем.

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Гороскоп на 2018 рік Собаки

Гороскоп на 2018 рік за знаками Зодіаку

Овен

Наступного року Овни особливо сильно відчуватимуть любов і прихильність оточуючих, а їхні сімейні стосунки стануть набагато міцнішими. У рік Собаки на представників цього знаку очікує грошова стабільність, успіх у суспільстві та творчий політ.

Крім того, доведеться розібратися з усіма справами, які не були доведені до логічного завершення. В іншому випадку – потрібно буде вступити у запеклу боротьбу зі старими проблемами. Не бійтесь руйнувати старе та будувати нове!

Телець

Господар року вимагатиме від представників цього знаку швидкості та наполегливості. Перш за все, Тільцям радять навчитись жертвувати власними амбіціями та бути поміркованими. Приділяйте достатньо уваги близькими та стрімко реагуйте на нові пропозиції як в роботі, так і в особистому житті.

Близнюки

Астрологи зазначають, Близнюкам у наступаючому році не потрібно ухилятись від можливих проблем: сміливо їх вирішуйте і доля вам посміхнеться. Для жінок передбачаються знайомства та успіхи у нових починаннях. Чоловікам цього знаку рекомендують очікувати вигідні ділові пропозиції, що призведуть до кар’єрного зросту.

Рак

Для Раків рік Жовтого Земляного Собаки обіцяє бути стабільним. Перш за все – у всьому, що стосується здоров’я та сімейного статусу. У новому році Раки зрозуміють, що їм рано вступати у нові відносини, краще зробити акцент на навчанні або кар’єрі.

Лев

Відомо, що Собака не полюбляє котячу породу, однак на Левів чекає вдача та успіх. Важливо поліпшувати стосунки з іншими та налагоджувати нові контакти. Передбачається, що жінки швидко підійматимуться вгору кар’єрними сходами. Натомість чоловікам варто знайти нове хобі, яке у майбутньому переросте у джерело доходів.

Діва

Представникам цього знаку Зодіаку важливо звернути увагу на власне здоров’я. Зробіть все можливе, аби хвороба не зіпсувала майбутніх планів. На думку астрологів, рік буде стабільним, без кардинальних змін. У 2018 році Діви матимуть нагоду насолодитися результатами минулих досягнень. Символ року оцінить багаторічні старання і гідно нагородить.

Терези

У рік Жовтого Земляного Собаки потрібно сумлінно працювати над мріями. Астрологи зазначають, що вони швидко втілюватимуться у життя. Однак, аби все заплановане збулось, прикладайте зусилля і направляйте долю у потрібний вам напрямок. Це буде один із яскравих періодів у житті, який надовго запам’ятається.

Скорпіон

У наступаючому році для Скорпіонів змін в особистому житті не передбачається. Тим не менш, очікується багато нових знайомств та вражень. Жінкам варто зайнятись творчістю та саморозвитком, натомість чоловікам господар року обіцяє успіхи у кар’єрі, знайомства та цікаві поїздки.

Стрілець

Для Стрільців прийдешній рік обіцяє зміни у багатьох сферах життя. Народженим під цим знаком потрібно бути відповідальним щодо покладених обов’язків на роботі. Крім того, якщо маєте можливість, краще відкладіть вирішення серйозних питань, оскільки протиріччя буквально роздиратимуть вас. Зверніть увагу на власне здоров’я, зокрема, покращіть імунітет.

Козеріг

Новий 2018 рік вимагатиме працьовитості та наполегливості. Передбачаються фінансові труднощі, але, на думку астрологів, їх не варто лякатись. Важливо не піддаватись паніці і всі проблеми легко вирішуватимуться. Проблеми зі здоров’ям астрологи не прогнозують.

Водолій

Для Водоліїв очікується продуктивний період, коли варто боротися та досягати запланованих цілей. Зірки радять прислухатися до власної інтуїції та проявляти ініціативність. Господар року обіцяє значний прибуток та нові захоплення.

Риби

Пам’ятайте, Собака не терпить лінощів, натомість нагороджує усіх справжніх трудівників. У 2018 році Рибам варто відстоювати власну думку та вдосконалюватись у кар’єрному плані. Не менш важливо здобути родинний авторитет. Старайтесь і результати вас порадують.

Автор: Вікторія Кліменко