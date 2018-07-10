Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2018 року, передбачає день передовсім вдалий для розумової праці. Тим, хто задумав попрацювати руками, варто трепетно ставитися до свого здоров я. Читайте гороскоп на 10 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують уникати надмірних виснажень – фізичних та моральних. Також гостро минатимуться і сварки, тому, якщо не хочете епічних з’ясувань стосунків – проявляйте стриманість. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Уникайте нереалістичних проектів, бо вони можуть затягнутися на довго та принести вам чимало клопотів. Ймовірні прорахунки у фінансах чи шахрайство. На роботі краще діяти з обережністю через високий шанс впливу недоброзичливців. Будьте особливо ввічливими та зберігайте спокій.

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Втім розпочинати нові проекти не варто.

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Також сімейним Тельцям протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки, натомість рекомендовано проявити терпимість та сердечність.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День краще підходить для завершення справ, аніж для початку нових. Починати нові можна лише у випадку, якщо вони короткотермінові. Від справ у яких ви не впевнені тримайтеся подалі.

Це вдалий час, щоб провести розвантажувальний день. Протипоказане переїдання, спиртне та гучні гулянки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні гороскоп пророкує Ракам особливу чуйність до важливої для них інформації. Ймовірне, отримання знаків. Втім втрачати голову, шукаючи підказки, не варто. Цей час краще присвятити для реальної роботи, адже саме під час такого процесу можливі осяяння.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На матеріальне збагачення сьогодні Терезам розраховувати не варто. А от добра звістка з нізвідки до вас таки прилетіти може.

Добре йтимуть амурні справи. Ввечері астрологи рекомендують дівам відправитися на прогулянку, особливо тим, у кого немає пари.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Скорпіонам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні варто пам’ятати, що життя – це зміни і від них не втекти. Якщо що-небудь у цей день похитне звичну вам рутину – не панікуйте та не метушіться, а краще подумайте як ви можете адаптуватися до ситуації та отримати вигоду з неї.

День буде сприятливим для неважкої роботи, переїздів у нове місце та зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався у спортзал, астрологи рекомендують, не перевтомлюватися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Астрологи рекомендують провести час в тиші та роздумах. Так, ви зумієте відновити сили та отримати рішення, необхідні для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією, яка стане ключем до доброго настрою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам цей день бажано прожити максимально усвідомлено – уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.

Сміливо відправляйтеся у заплановані поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі, а то й просто на дачу. Зорі віщують час, вдалий для поїздок.