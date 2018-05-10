Гороскоп на сьогодні, 10 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку прогнозує доволі пасивний настрій. Вдача посміхнеться Левам та Козерогам, а от Тельцям варто більш пильними, аніж зазвичай. Читайте гороскоп на 10 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують сьогодні провести водні процедури – відвідайте лазню, басейну чи просто поніжтесь в ванні. Відпочинок на природі поблизу водойми з неквапливими розмовами та без алкоголю також піде на користь.

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Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

День поганий для службових відряджень та початку нових проектів, а от з фінансами клопотів не виникатиме. На роботі можлива приємна звістка – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

У самотніх Овнів високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки. На алкоголь астрологи налягати не рекомендують.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цей день рекомендовано провести у спокої та за можливості на самоті. У жодному разі не метушіться – навряд чи ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з бездумною біганиною та виправленням справ, зроблених абияк.

Ймовірно, сьогодні ви швидше, аніж завжди, втомлюватиметеся. Знайдіть час для відпочинку, сприятливими будуть виїзду з дому у тиху місцину.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Рак (22 червня – 22 липня)

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Астрологи рекомендують провести час в тиші та роздумах. Так, ви зумієте відновити сили та отримати рішення, необхідні для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією, яка стане ключем до доброго настрою.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні варто очікувати на успіх в справах – вам вдаватиметься точно, легко та зрозуміло висловлювати свої замисли, що сприятиме успіху.

Беріться за усе з завзяттям, але не кваптесь – для поспішних дій зараз невдалий час, та й виснаження вам ні до чого.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів 10 травня буде вдалим, щоб вести ділові справи та братися за монотонну роботу. Ймовірно, ви нарешті побачите результат роботи, над якою працюєте вже не перший день.

Також астрологи рекомендують Терезам даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День вдалий день для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.

Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у роботу з головою – результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.

Також вдалими будуть і поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, супроводжуватиме вдача. До Козерогів, які у вечір 10 травня, залишаться вдома можуть навідатися довгоочікувані гості.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні добре даватиметься самоосвіта та заняття, спрямовані на розширення кругозору. Проведіть вечір за переглядом якісного документального фільму чи пізнавальної книжки, а то й візьміться за онлайн-навчання.

На людях старайтеся бути тихонею та не привертати надміру уваги, особливо, якщо ви не впевнені у своїй правоті на всі сто.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні добре вдаватиметься зосереджуватися на духовних питаннях. Рекомендовано добре виспатися, більше відпочивати та нікуди не спішити. В іншому випадку маєте шанси почувати себе млявим та виснаженим.

Спокій і самота – це те на що сьогодні астрологи рекомендують Рибам витрати свій вільний час. Втім за доброго настрою можна і відправитися на гулянку та зайнятися цікавими справами у компанії добрих друзів.