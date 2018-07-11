Гороскоп на сьогодні, 11 липня червня 2018 року, передбачає день вдалий для тих, хто займається фізичною працею. Варто бути обачним з фінансами, особливо деяким знакам. Читайте гороскоп на 11 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують не братися за сумнівні проекти. Успіх малоймовірний. Можна більше втратити, аніж заробити. Варто бути ощадливим, але не скупим – міра дуже важлива у питанні грошей. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам сьогодні варто очікувати на успіх в справах – вам вдаватиметься точно, легко та зрозуміло висловлювати свої замисли, що сприятиме успіху.

Беріться за усе з завзяттям, але не кваптесь – для поспішних дій зараз невдалий час, та й виснаження вам ні до чого.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Ймовірно, на роботі вас очікуватиме безліч справ, які потребуватимуть вирішення. Наполеглива праця це саме те, що вам зараз потрібно. Тельцям-прокрастинаторам варто відсунути лінь на другий план та взятися за діло.

Займіться наведенням ладу у своїх думках – проаналізуйте де ви кидаєтесь в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття та палкі суперечки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Незабаром на вас може очікувати ситуація, яка вимагатиме багато сил. Використайте час, який зараз маєте для наведення ладу у справах, домі чи на роботі. Монотонна та скрупульозна робота сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.

По дому бажано займайтеся несуттєвими, дрібними питаннями. Астрологи не рекомендують сьогодні вести справи, які стосуються нерухомості.

Рак (22 червня – 22 липня)

У цей день слід максимально відмовитися від надмірної емоційності та яскравого вбрання. Бажано не фліртувати, не панікувати, не нести нісенітниці та повністю відмовитися від обману. Викриття побрехеньок погіршить ваше становище, а це вам зараз геть не потрібно. У дрібних справах вас супроводжуватиме вдача.

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У стосунках з близькими пам’ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтесь, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або за спокійною прогулянкою.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця.

Проте перед тим, як починати що-небудь сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути краху, а за потреби зумієте швидко під лаштуватися під зміни.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Максимально вдалим цей день для Терезів зробить ранкова медитація – провести, яку можна у зручному для вас форматі. Сконцентруйтеся на диханні та відпустіть свої думки на 5 – 10 хвилин. Це додасть сил і допоможе упевнено балансувати протягом дня.

У цей день на вас може навалитися чимала купа справ – ставтеся до них без поспіху та ретельно працюйте на результат. Вечір астрологи рекомендують провести вдома, а якщо у вас все ж заплановані гулянки – на алкоголь краще не налягати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сприятливий день для Скорпіонів, які перебувають в пошуку роботи. Відразу кілька роботодавців розглядають вашу кандидатуру і цілком можливо, що завдяки професійному підходу до справ в кінцевому підсумку віддадуть перевагу вашій персоні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Пам’ятайте, що дисципліна приносить користь доти, доки не перетворюється в тиранію. Уважно придивіться, чи не впадаєте в крайнощі – зараз саме час їх побороти та дати собі й іншим трохи свободи.

Ввечері постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Щоб день був вдалим Козерогам після пробудження варто знайти кілька хвилин на себе та у спокої уявити свій майбутній день: спокійний, наповнений радістю та комфортом.

Також позитивно на Козерогів у цей день вплине перебування на природі, турбота про власне тіло. Вдома краще братися за дрібні роботи – не термінові енергозатратні справи астрологи рекомендують відкласти на потім.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу – походи на ринок чи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не тринькати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні буде легко "перегоріти", а тому треба зрозуміти коли насувається критичний момент та відволіктись на щось цікаве та приємне. Астрологи рекомендують зайнятися заспокійливими практиками, по споглядати за красою землі, тваринами чи дітьми.

Подумайте проволонтерство – у ньому ви можете знайти заспокоєння.