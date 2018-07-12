Гороскоп на сьогодні, 12 липня червня 2018 року, передбачає день вдалий для навчання, торгівлі. Варто бути обачним зі здоров’ям, особливо тим, хто не надто слідкує за своїм раціоном. Читайте гороскоп на 12 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують не відкладати візит до лікаря, якщо відчуваєте проблеми зі здоров’ям. Тим, хто знехтує власним здоров’ям, може стати непереливки. Протипоказане самолікування – звертатися варто до фахівця, при чому перевагу віддавати виключно доказовій медицині. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо ви бігаєте у справах мов навіжені – не переживайте! Затрачені результати принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане.

Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.

Так ж само Овнам рекомендують поводитися і з справами інших – найкраще не лізти в них та утриматися від роздавання порад.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тільцям сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Старайтесь уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем та не розмінюватися на дрібниці.

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Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей старайтесь уникати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Для Близнюків 12 липня буде вдалим, щоб вести ділові справи та братися за монотонну роботу. Ймовірно, ви нарешті побачите результат роботи, над якою працюєте вже не перший день.

Також астрологи рекомендують Близнюкам даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Рак (22 червня – 22 липня)

День не надто сприятливий для Раків, які займаються нерухомістю – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тому з важливими рішеннями спішити не варто.

На цей день не варто планувати важливих зустрічей та серйозної роботи, але якщо ж все ж так трапилося, що у вас немає іншого виходу – не впадайте у відчай. Найімовірніше, що врешті-решт все вирішиться з вигодою для вас і без особливих затрат енергії.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви сьогодні отримають чудову нагоду зробити впевнений крок до розуміння себе самого та покращення свого життя. Пам’ятайте, що без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використайте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Лінь та неуважність зі сторони Дів сьогодні можуть звести нанівець усі старання. Тож постарайтеся не опускати руки та доробляти справи до кінця.

Дівам астрологи радять провести більше часу з близькими – відправитися з дітьми на цікаву прогулянку чи провідати батьків. Також більше часу приділіть своїй коханій людині.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терезам астрологи рекомендують взятися за роботу та виконувати її з захопленням і завзяттям. Зроблена робота подарує чудовий настрій та сприятиме самоствердженню.

Великі шанси, що ваш бюджет доведеться переглянути – можливі суттєві непередбачувані витрати. Дрібні суперечки вдасться залагодити "без жертв", проте про стриманість варто не забувати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам зараз важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу. Будьте обачні, повністю довіряйте партнеру, тільки якщо ваші відносини перевірені роками.

Вдало день мине, якщо захопитися розумовою діяльністю, спробувати взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Високі шанси, що сьогодні перед Стрільцями вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Під загрозою можуть опинитися і відносини з коханою людиною. Ймовірні, розмови про розставання та марудне з’ясування стосунків. Для тих Стрільців, у яких не має пари, зараз не найвдаліший час шукати собі супутника чи супутницю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні вдасться впіймати вдачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і у фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Загалом день сприятливий як для професійної діяльності, так і розваг. У другій половині дня імовірна приємна романтична зустріч.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

У цей день Водолії можуть отримати ділову пропозицію, приставати на яку одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти, високі шанси, що кінцевий результат буде не таким вже й вигідним для вас.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також сьогодні зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Відвертість, яка притаманна вам сьогодні, допоможе уникнути недомовленостей з колегами. Якщо роботи виявиться надміру і вам видаватиметься, що ви її не посилите – глибоко подихайте. Скоріш за все вам так задаватиметься, через романтичний настрій, який не дозволяє Рибам сьогодні якісно займатися рутинними справами.

Не приймайте критику близько до серця та будьте щедрими на добрі слова.