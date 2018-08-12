Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає особливо вдалий день для народжених під знаком Риб, а от представникам знаків Терези та Водолій варто бути особливо уважними у побуті. Читайте гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день варто бути обережним з грішми – бажано відмовитися від позичань. У той же час день сприятливий для переїздів, перебудови – простору, стосунків. В любовних справах у цей день можна сміливо покладатися на своє серце. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Овна

Овнам цей день рекомендовано провести у спокої та за можливості на самоті. У жодному разі не метушіться – навряд чи ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з бездумною біганиною та виправленням справ, зроблених абияк.

Ймовірно, сьогодні ви швидше, аніж завжди, втомлюватиметеся. Знайдіть час для відпочинку, сприятливими будуть виїзду з дому у тиху місцину.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Тельця

Астрологи рекомендують присвятити день налагодженню нових зв’язків, вдумливому спілкуванню. Варто пам’ятати, що слова у цей день матимуть особливу вагу, а тому їх варто ретельно добирати. Ті, хто сьогодні захворіють, мають шанси на швидке одужання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Близнюків

Сьогодні Близнюкам може випасти піти на шумну гулянку – від такої пропозиції краще відмовлятися. Проте вечір у тихій компанії друзів пройде вдало.

Дозвольте собі повноцінний відпочинок. Особливо, якщо тиждень у вас вийшов не з найлегших. Зважте, що час зараз сприятливий для подорожей та пізнання нового.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Рака

Цей день бажано провести в русі, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. Астрологи рекомендують зайнятися спортом – побігайте, покатайтеся на велосипеді.

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День поганий для стрижок, проте фарбувати волосся все ж сьогодні можна. Підуть на користь і косметологічні процедури, а той контрастний душ.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Лева

У стосунках з коханою людиною варто чекати загострень. Доведеться проявити неабияке терпіння, щоб не втрапити в ефектний скандал. Втім, якщо терпіти вам уже остогиділо можете спробувати і з’ясувати стосунки. Проте криком зробити це ефективно не вийде, лиш сусідів повеселите.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Діви

Астрологи рекомендують зайнятися домашніми завданнями, покупками, наведенням ладу у справах. Характерними для цієї неділі можуть бути часті зміни настрою, то ж не беріть глибоко до душі чужі викиди у вашу сторону.

Без ускладнень вдаватимуться організаторські справи та завдання на саморозвиток.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Терезів

На Терезів неочікувано може навалитися вир емоцій – не бійтеся втрачати голову, все ж таки вже вихідні! Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, щоб після обіду мати час на гуляння.

У представників цього прекрасного знаку сьогодні день буде сповнений яскравих та щирих почуттів – підвищена емоційність матиме позитивний характер. За серйозні справи вам може й не надто кортіти братися – що ж поробиш, день такий!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Скорпіона

Астрологи рекомендують Стрільцям взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Чітке розуміння ситуації допоможе вам на шляху до реалізації мрій та задумів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Стрільця

Для Стрільців, які через високу зайнятість роботою чи навчанням нехтували особистим життям, сьогодні буде слушна нагода виправити ситуацію. Поговоріть щиро з близькими людьми – є висока вірогідність того, що вони зустрінуть ваші одкровення позитивно та подарують вам заряд тепла та наснаги.

Постарайтеся провести якомога більше часу поза екраном смартфона, комп’ютера чи телевізора. Розширте своє коло спілкування в офлайні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Козерога

Фінансова сторона життя Козерогів сьогодні може зазнати суттєвих змін – як у позитивну, так і в негативну сторону. Довірливість у питаннях грошей сьогодні буде зайвою – постарайтеся думати раціонально, щоб не стати жертвою чужих махінацій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Водолія

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може показати вам нові цікаві можливості.

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 12 серпня 2018 для Риб

День краще присвятити рідним та близьким. Сприятливий час для відпочинку на природі – виберіться разом із сім'ю або вашим партнером. У такій обстановці ви зможете не лише достатньо відпочити від роботи, а ще й вирішити нагальні домашні справи без зайвих емоцій.