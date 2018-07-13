Гороскоп на сьогодні, 13 липня червня 2018 року, передбачає день з сюрпризами для Овнів, Раків та Стрільців. Представники цих знаків повинні бути особливо обачними та врівноваженими. Читайте гороскоп на 13 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують у цей день з особливою силою не триматися за минуле. Така звичка лише погіршить стан справ. Намагайтеся взяти урок з продитого та рухатися далі, в іншому випадку хвиля невдач може затягнутися. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Ті ж Овни, які всіма силами не бачитимуть необхідності в змінах і старатимуться залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.

Під вечір зробіть невелику перерву та просто відпочиньте, у романтичні справи вв’язуватися в цей день астрологи не рекомендують.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні Тельцям гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Грошові справи Близнюкам варто перенести на інші дні – є великі шанси зробити суттєву помилку через неуважність. Віддайте перевагу вирішенню дрібних питань, рішення щодо яких не можуть мати суттєвої загрози для вас у майбутньому.

Можливі напади ліні та апатії, подолати які варто прогулянкою на природі чи легкими заняттями спортом.

Рак (22 червня – 22 липня)

День не сприятливий для серйозних справ по дому – задуманий ремонт краще перенести, а то доведеться переробляти. А от за дрібниці, на кшталт, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

Варто бути обережним з важкою їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День вдалий день для відвідування держустанов. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.

Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для Дів у цей день гороскоп прогнозує час, сприятливий для відновлення дружніх відносин. Можлива зустріч з другом, якого ви вже давно не бачили.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін медичних препаратів, які ви приймаєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Полегшено зможете видихнути і після неприємної та серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте у цей день і про розваги та амурні справи – ви цього заслужили!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

У цей день на Скорпіонів чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може врятувати вас від нервового вигорання.

Якщо ідете на побачення і там летить усе шкереберть – не переживайте. З часом будете ще самі кепкувати з цієї ситуації, а поки розслабтесь та насолоджуйтесь моментом. Сьогодні саме час приміряти роль спостерігача за власним життям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні добре даватиметься самоосвіта та заняття, спрямовані на розширення кругозору. Проведіть вечір за переглядом якісного документального фільму чи пізнавальної книжки, а то й візьміться за онлайн-навчання.

На людях старайтеся бути тихонею та не привертати надміру уваги, особливо, якщо ви не впевнені у своїй правоті на всі сто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

День буде вдалим для Водоліїв, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим. Гарне закінчення матиме романтичний вечір – не забудьте про свічки та добру музику.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам, пов’язаним з діловою сферою, у цей день варто бути обережним. З однієї сторони астрологи прогнозують вдалий час для того, щоб переконати партнерів у правильності ваших рішень, втім з іншої сторони конфлікти, початі сьогодні можуть тягнутися місяцями. Є висока вірогідність, що суперечка призведе до зриву переговорів та втрати напрацьованого.

Астрологи рекомендують підходити до спілкування з прохолодою та надміру не вдаватися до емоцій.